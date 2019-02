Kelly Zuidervaart wint GP-rentree: ‘Ik zit nu weer te huilen’

Na een verplichte wedstrijdpauze maakte Kelly Zuidervaart vandaag op de Subtopwedstrijd in Wormerveer met de tuigpaard gefokte Cadans M (v. Torino) haar terugkeer in de ring. Die rentree had niet beter gekund. Met 67,609% en daarmee bijna gelijk aan het persoonlijk record dat ze vorig jaar behaalden, won het duo met bijna drie procent voorsprong de Grand Prix.

“We zijn er een half jaar uitgeweest doordat Cadans vorig jaar tijdens mijn vakantie een ongelukje heeft gehad. Het was echt kantje boord”, legt Kelly Zuidervaart uit. “Cadans is m’n alles en ik heb hem lang de tijd gegeven. We zijn heel langzaam weer begonnen en sinds anderhalve maand weer echt in training.”

Vooral genieten

Zuidervaart had zich vooraf voorgenomen om vooral te gaan genieten van de rentree. “Ik was al zo blij dat we weer op concours konden gaan. Ik dacht we zien wel hoe het gaat en vooral genieten. Bij het losrijden was Cadans gelijk heel relaxed en safe. Alsof hij dacht: yes, we zijn er weer! Baas, ga jij maar lekker zitten en succes”, vertelt de amazone lachend.

Automatische piloot

Het optreden in de ring roerde haar tot tranen van geluk. “Hij had zoveel power! Ik moest tussendoor zelfs ‘rustig makker’ tegen hem zeggen. De hele proef ging heerlijk en Cadans deed alles zelf, net een automatische piloot. En vroeger had ik met de laaste lijn passage, piaffe en passage echt moeite en moest ik daar meer aan rijden maar vandaag bleef hij ook daarin doortrekken. Ik hoefde letterlijk alleen maar te zitten, rechtop en met m’n benen stil”, zegt Zuidervaart die na het afgroeten Cadans om zijn hals vloog.

Heel emotioneel

“Het was heel emotioneel en ik huilde tranen van geluk. Een half jaar eruit en dat hij het dan zó goed doet. Dat breekt m’n hart. Wat een ongelofelijk dapper en goed paard”, aldus de geëmotioneerde amazone die het nu ook niet droog houdt. “Ik zit nu weer te huilen en mijn ouders en mede-eigenaar Jan Schouten ook. Cadans is echt fantastisch en ik heb er geen woorden voor hoe bijzonder hij is. In z’n karakter, doen en laten. Echt in alles.”

Laarkamp tweede bij debuut

Met de Grand Prix-score van 64,728% volgde Emma Laarkamp op de tweede plek. Zij maakte haar debuut met de Oldenburger hengst VarioHippiQue’s First Class (v. Florencio), die ze net als het Grand Prix-paard VarioHippiQue’s Wise Guy (v. Jazz) voor eigenaar Valentijn van Weering rijdt met oog op de verkoop. De Intermédiaire II van Kaylee Gouda en Don Juan (v. Vivaldi) was goed voor 62,721% en daarmee de derde plek in het gecombineerde klassement Zware Tour. Derk Schekkerman debuteerde met Primeval DaVinci (v. Santano) in de Grand Prix en noteerde 62,446%.

