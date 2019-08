Zinzi Aegten maakt goed Inter II-debuut: ‘Dit was echt boven verwachting’

Zinzi Aegten draaide al een tijdje succesvol in de Lichte Tour mee met Black Diamond (Gribaldi x Ro-Lex). Na een aantal goede starts in de Intermédiaire I vond de amazone het tijd voor de overstap naar de Inter II. Dat pakte goed uit: met 62,28% hoefde ze alleen Nikki Schaap met Chocolate Cookie RDP (Johnson x Livingstone) voor zich te dulden. "Het ging echt boven verwachting goed, ik vond het zelf ook heel spannend", jubelt de trotse Aegten.

De amazone gaf eerder dit jaar aan al bezig te zijn met de overstap naar de Zware Tour. “Ik heb drie jaar geleden voor het eerst Intermédiaire II gereden. Net de opleiding van het volgende paard weet je wat er verwacht wordt en ga je eerder geleidelijk aan de lijnen van de Inter II en Grand Prix inbouwen”, licht ze toe. Hoewel de amazone al eerder op dit niveau reed, wat ze voor aanvang toch zenuwachtig. “Black Diamond deed het werk tijd goed, maar toch vraag je je dan af of het ook tussen de witte hekjes wel lukt.”

Warm weer

“Met losrijden het ik een groot gedeelte van de oefeningen doorgereden en dat verliep allemaal vlekkeloos. Ik denk alleen dat ik me een beetje op het warme weer verkeken heb. Toen ik de ring in ging voelde hij namelijk wat matter aan. Daarnaast mag de piaffe wat meer op de plaats en de passage nog meer verheven, maar met dit resultaat ben ik heel erg blij. Het geeft me moed. De komende tijd ga ik me er op richten de percentages in de Inter II omhoog te krijgen.”

Tijd nemen

Met de overstap naar de Grand Prix heeft Aegten geen haast. “Ik hoef niet persé Grand Prix te rijden om alleen maar te kunnen zeggen dat ik het gereden heb. Ik heb me een hele tijd gefocust op de overstap naar de Inter II en hij krijgt ook de tijd voor de volgende stap. Hij is nota bene pas negen jaar oud. Het komt eigenlijk allemaal neer op een stukje kracht, maar ook zeker op de gehoorzaamheid.”

Focus op Grand Prix-werk

Aegten wil de focus in de training voornamelijk leggen op het piaffe- en passagewerk. “Je wilt het natuurlijk steeds verder perfectioneren. De series mogen groter, de pirouettes nog mooier in balans en de gedragenheid in het piaffe- en passagewerk mag beter. Zijgangen oefenen in draf doe ik niet meer zoveel. Natuurlijk rijd je het wel eens door, maar dat kent hij inmiddels wel.”

Winst voor Schaap

De zege in de Grand Prix was voor Nikki Schaap. De amazone kwam uit op 69,40%, wat haar ook de hoogste score van de dag opleverde. De derde prijs in de gecombineerde rubriek werd behaald door Barbara Soederhuizen. Met Eclips (v. Apache) kwam de amazone uit op 61,84%.

Bron: Horses.nl