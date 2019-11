Zilveren speld uitgereikt aan Jan de Feijter

Tussen Piet Peters en voorzitter van de regio Zeeland Perry Boogaard staat een trotse Jan de Feijter. De fokker van meerdere goedgekeurde hengsten en topsportpaarden kreeg voor zijn bestuurlijke verdienste in de regio Zeeland een zilveren KWPN-speld uitgereikt.

Al sinds 1978 is Jan de Feijter lid van het KWPN en kort na de oprichting van de regio Zeeland trad hij aan in het bestuur. Maar liefst drie maal maakte Jan deel uit van het bestuur van de regio Zeeland en vanaf 2011 is hij fokkerijraadslid. Samen met zijn vrouw Christiane runt Jan Doornhof Dressage Horses in Axel, daarnaast is hij actief als erkend paardentaxateur.

Verbonden

“Dit was een verrassing, ik had het niet verwacht”, begint Jan. “Toen ik begon met fokken, jaren geleden, werd ik KWPN-lid. Ik zag dat het in het bestuur heel lastig was om nieuwe bestuursleden te vinden en ik wilde er wel instappen. Ik heb meerdere periodes in het bestuur gezeten en ik heb het altijd graag gedaan; ik voelde me verbonden met het KWPN.”

Fokkerij

Voor menig dressuur-liefhebber zullen de namen Jan en Christiane de Feijter bekend in de oren klinken. Ze fokten onder andere de KWPN-goedgekeurde hengst High Five U.S., de in het buitenland gekeurde First Choice en Lamborghini en het internationale Grand Prix-paard Axel. Deze paarden voeren, via moeders- of vaderskant, het bloed van hun bekende Vincent-dochter Murona. “We fokken alweer heel lang en hebben verschillende stammen gehad, maar met de stam van Murona zijn we doorgegaan. Het loopt goed, het is leuk om te doen en we gaan proberen dit nog zo lang mogelijk vol te houden.”

