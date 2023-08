KNHS verbiedt Hippiade-deelname bij start in Pavo Cup-voorselectie

Verschillende combinaties die zich hebben geselecteerd voor de Hippiade in de klasse L2 mogen daar niet aan de start komen van de KNHS. De reden: een deelname aan een Pavo Cup-voorselectie voor vijfjarige paarden voorafgaand aan het regiokampioenschap. Dat schaalt de KNHS in als een start op M-niveau en dus een start een klasse hoger dan het kampioenschap waar de combinatie aan deelneemt.

Onder andere Kirsten Oenema (met New Level HDR) en Annelotte Felix (met Nadira) hebben vorige week van de KNHS te horen gekregen dat zij niet naar de Hippiade mogen en bovendien nog een boete van 50 euro moeten betalen voor een foutstart.

Felix maakte, bijgestaan door Felix Hippische Juristen en Schelstraete Equine Law, bezwaar tegen de beslissing van de KNHS. Een reactie op dat bezwaarschrift staat nog uit.

Géén M-proef

Als gronden wordt onder andere het volgende genoemd: In het kampioenschapsreglement van de Hippiade 2023 is het volgende opgenomen: ‘Een combinatie mag tijdens Regio- en/of KNHS-kampioenschappen slechts in één klasse per discipline uitkomen. Dit is de hoogste klasse waarin/het hoogste niveau waarop de combinatie in de periode tussen 1 april 2023 tot aan het regiokampioenschap uitgekomen is. Starten in een hogere klasse/ op een hoger niveau voorafgaand aan het Regiokampioenschap is niet toegestaan.’

Felix stelt zich op het standpunt dat een Pavo Cup-voorselectie geen M-proef is, zeker omdat specifiek in het Pavo Cup-reglement (een competitie van het KWPN) wordt vermeldt: ‘enkel de aanleg van jonge dressuurpaarden wordt getest en deze paarden geen L- of M-proef hoeven te lopen‘.

Verder stelt de KNHS zelf in lid 1 van artikel 104 van het Wedstrijdreglement Dressuur over de klassen M1 en M2 expliciet het volgende: alle door de KNHS daartoe uitgegeven proeven. Alle proeven die niet door de KNHS zijn uitgegeven vallen hier dus niet onder.

