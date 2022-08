Waanzinnige gasten in Studio Herning: Willem Greve, Bianca Schoenmakers, Rob Ehrens en Albert Voorn

Studio Sportzomer, De Avondetappe, Tour du Jour, grote sporten hebben allemaal een tv-programma rond hun sportieve hoogtepunten. Nu krijgt de paardensport ook een eigen WK-tv-feest: Studio Herning. En voor onze twee springavonden (finale landenwedstrijd en finale individueel) schuiven topgasten aan bij presentatrice Annette van Trigt: Willem Greve (die eigenlijk zelf in Herning had moeten zijn), Bianca Schoenmakers, Rob Ehrens en Albert Voorn!

De uitzending rond de landenwedstrijd springen op 12 augustus heeft een heel bijzondere gast: de man die eigenlijk diezelfde dag mee had moeten springen in het Nederlandse team. Maar Willem Greve kwam een halve dag na zijn uitverkiezing ongelukkig ten val en brak zijn enkel en bovenarm. Inmiddels is de ergste pijn afgenomen en heeft Willem zijn medewerking aan Studio Herning toegezegd.

Behalve Willem Greve is ook Bianca Schoenmakers de gast van presentator Annette van Trigt. Schoenmakers is een voormalig 1.60 m-springamazone, instructrice en influencer.

Rob Ehrens en Albert Voorn slotstuk

Bij de ontknoping van het individuele kampioenschap om de wereldtitel op 14 augustus schuiven twee grote namen van de springsport aan bij Annette van Trigt. Voormalig bondscoach Rob Ehrens treedt voor het eerst sinds zijn afscheid weer in de spotlights.

Ook aan tafel de voormalig Nederlands kampioen, voormalig lid van ‘Team Ehrens’ en natuurlijk winnaar van Olympisch zilver in Sydney 2000: Albert Voorn. En een man die zonder twijfel voor een spraakmakende uitzending.

Jij kunt er overigens bij zijn! Er zijn nog kaarten beschikbaar voor Studio Herning!