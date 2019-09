Laatste kansen voor Olympisch ticket eventers

Het Nederlands eventing team is al een paar maanden aan het proberen om een startplaats te veroveren voor de Olympische Spelen in Tokio. Door de teleurstellende teamresultaten op het EK in Luhmühlen dit weekend, moeten de Nederlanders goed presteren in Waregem en Boekelo. Het worden dan ook spannende weken voor TeamNL.

Alleen Tim Lips en debutante Aliene Ruyter voltooiden de wedstrijd in Luhmühlen. Dat betekende dat er geen klassering voor het Nederlandse team was op het EK. Het doek viel al in de cross-country, waarin Merel Blom moest opgeven en Ilonka Kluytmans en Laura Hoogeveen, die ook allebei in het team zaten, werden uitgesloten.

Nations Cup route

Het laatste Olympische ticket voor een eventingteam gaat naar het (nog niet geplaatste) land dat als hoogste eindigt in de eindstand van de FEI Nations Cup. Op de geschoonde lijst heeft Nederland nu alleen Zwitserland met minimaal verschil voor zich. België staat op enige afstand achter Nederland, maar heeft een wedstrijd minder gereden.

Er staan nog twee Nations Cupwedstrijden op het programma dit jaar. Van 18 tot en met 22 september wordt strijd geleverd in het Belgische Waregem. De laatste wedstrijd vindt plaats in Boekelo, van 9 tot en met 13 oktober. Er breken dus nog een paar spannende weken aan voor de Nederlandse eventingsport.

Bron: KNHS / Horses.nl