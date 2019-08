Jung en Klimke vechten om titel, Lips voorlopig vierde

De uitdagende cross op het Europees kampioenschap eventing in Luhmühlen werd door 20 combinaties foutloos afgelegd. Toen het stof was opgetrokken stond Duitser Michael Jung nog steeds fier bovenaan met fischerChipmunk FRH (v. Contendro) op de voet gevolgd door SAP Hale Bob (v.Helikon) onder het zadel van Ingrid Klimke. Derde staat momenteel Thibaut Vallette met Qing du Briot ENE HN (v. Eolien II) voor Frankrijk, Tim Lips is vierde met Bayro (v.Casantos).

Klimke staat nog geen balk achter Jung en Lips staat nog binnen een balk van Klimke. Er is dus nog één en ander mogelijk in het individuele klassement bij het afsluitende springparcours op zondag.

In de video een stukje van de cross van Jung:

Duitsland leidt landenwedstrijd, Nederland ligt eruit

In de teamcompetitie leidt Duitsland, het sterke team ligt maar liefst drie balken voor op Groot Brittannië. Frankrijk staat op de derde plaats na de cross en Italië is vierde. Nederland is teruggevallen naar de tiende plaats en komt niet meer in aanmerking voor het Olympische ticket dat nog te vergeven was op dit EK.

De teamwedstrijd is voorbij voor Nederland. Merel Blom begon sterk aan de cross, maar Chiccolino trok er in de tweede helft van het parcours onvoldoende aan en besloot Merel na twee weigeringen de strijd te staken. Tweede teamruiter Ilonka Kluytmans viel met haar Image of Roses (v. Cheyenne de Baugie) in een van de watercombinaties en is daarmee ook uitgesloten. Individuele amazone Laura Hoogeveen kreeg drie weigeringen onderweg.

Daarmee is voor Nederland, naast Lips, alleen Aliene Ruyter met Bomba nog in de strijd. De combinatie staat momenteel 51e.

Klassement na de cross

Bron: Horses.nl / KNHS