Racoon wint nieuwelingenrubriek op CH Doornspijk

Op de 42e editie van CH Doornspijk stonden zowel nationale als regionale tuigpaardrubrieken op het programma. In de officiële nieuwelingenrubriek voor regionale rijders ging de winst naar de vijfjarige Racoon (Idol x Patijn) van Hengstenhouderij Landzicht, gereden door Mark de Groot. De hengst presenteerde zich constant, tuigtypisch en met veel front.

Tweede werd de merrie Stephanie Mills (v. Icellie) van en gereden door Lambertus Huckriede. De merrie viel op met haar expressieve voorbeengebruik en temperament. De derde plaats was voor de NMK-kampioene Selvira van Toos (v. Magnifiek) met Harry van Middelaar. Sandero (v. Macho) eindigde als vierde voor Robin Hoorn.

Palladium wint kleine limietklasse

In de kleine limietklasse maakte de KWPN-hengst Palladium (v. Hubert VDM) van Lambertus Huckriede indruk met front, actie en showde zonder een fout te maken zodat er een heel mooi beeld ontstond. Realist van Altrido (v. Innovatief) van Henk Bos werd met Henk Hammers vierde.

Olympus JB op kop

De grote limietklasse leverde opnieuw een spannende strijd op tussen Olympus JB (v. Icellie) van Jan Bakker met Harry van Middelaar en Petra-1-T (v. Eebert) van de familie Schadewijk met Robbie van Dijk. Olympus JB trok na arbitrale beslissing aan het langste eind.

Ereklasse voor Mondiaal PSH

In de nationale ereklasse ging de winst naar Mondiaal PSH (v. Icellie) van de familie Pos met Marcel Ritsma. Heliotroop (v. Colonist) van Harco en Grietje Naber eindigde na overrijden als tweede, voor Renvyle International (v. Ditisem) van F. Fitzpatrick met Lambertus Huckriede. Heliotroop werd met Grietje Naber ook tweede in het damesnummer. In de rubriek tweespannen pakte Renvyle International samen met Palladium de overwinning.

Bron: KWPN