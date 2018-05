10 voor springaanleg OS-kampioen Cavoiro H

Naast de 10 voor de aanleg als springpaard (op basis van vrijspringen) waren er topcijfers voor de karakteronderdelen en een 8,5 voor de galop. Zo kwam Cavoiro H op een 9,45 als springgemiddelde. Daarmee was de hengst met afstand de beste springhengst in de 14-dagentest in Neustadt-Dosse.

Cornet, Balou en For Pleasure

Nog drie springhengsten scoorden boven de 8,5 gemiddeld voor de springonderdelen. Bijna een 9 (8,95) gemiddeld was er voor Can Tici (Cornet Obolensky x Canto), die werd geprimeerd op de Holsteiner keuring. De hengst werd in Neumünster niet geveild, dit jaar staat hij ter dekking bij Böckmann. Een 8,73 gemiddeld was er voor Bulgarie (Balou du Rouet x Now or Never M) en een 8,53 werd genoteerd door Forino (For Pleasure x Caretino) van het Holsteiner Verband.

Uitslag

Catalogus

Lees ook:

Bron: Paardenkrant-Horses.nl