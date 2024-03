Céline Van Durme is opvolgster van Rudi Eerdekens als BWP-directeur

De 30-jarige Céline Van Durme uit het Oost-Vlaamse Evergem volgt Rudi Eerdekens, die in 2025 met pensioen gaat, op als Directeur BWP. Céline start aan haar BWP-carrière op 2 mei 2024 en zal de komende maanden nog samen met Rudi in de rol van BWP-directeur groeien.

Met Céline kiest BWP voor een relatief jonge, maar heel dynamische directeur die haar sporen al verdiende in de privé-sector. De connectie met de paarden, de fokkerij en het omgaan met het BWP-personeel en de vele vrijwilligers in BWP en BRp, deden Céline besluiten om met heel veel ‘goesting’ en succesvol in het sollicitatietraject te stappen.

Bron: BWP