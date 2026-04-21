Blog Dirk Willem Rosie (2): De hele fokkerij is het erover eens, er moet nu actie komen

Het over-, overgrote deel van de paarden die de miljoenen verdienen werd 10, 15 jaar eerder bedacht en voortgebracht door fokkers die geen Lisa Lourie of Madeleine Winter-Schulze heten. Die domweg niet de mogelijkheden of het netwerk hebben om mee te dansen op het miljoenenbal.

De FEI, de verenigingen van eigenaren, ruiters en concoursorganisatoren hebben zich tot nu toe op het standpunt gesteld, dat dit het probleem is van de fokkers. Onder het mom van: ‘Het is toch hún hobby om een veulen op de wereld te zetten? En het is toch hún keuze om dat veulen met verlies te verkopen?’

1,5 miljoen in één jaar

Handelaren en topruiters verdienen steeds meer geld. Wereldbekerwinnares Greya bijvoorbeeld won de afgelopen 12 maanden 1,5 miljoen euro zonder zelfs maar aan de Global Champions Tour deel te nemen. Daar is helemaal niks mis mee. Dat geld werd met vlijt en vakmanschap verdiend. Alleen: de paardensector heeft in de afgelopen jaren een financieel waterhoofd ontwikkeld. Daar waar in andere sectoren van de economie de vrije markt zijn werk doet en producenten meeprofiteren van de handel, staat er tussen topsport en fokkerij een muur opgesteld, een Chinese muur van gewapend beton.

Grootverdieners

Ruiters, eigenaren en organisatoren kunnen zich niet langer verschuilen achter de ‘hobby’ van de fokkers die de peperdure grootverdieners hebben bedacht en gecreëerd. Ruiters, eigenaren en organisatoren moeten zich realiseren dat ze weinig meer te rijden en weinig meer te organiseren hebben, als alleen de fokkers overblijven die aan hun ‘hobby’ geld overhouden.

Zonder fokkers geen paarden

Voor we de partijen gaan aanspreken die de fokkerspremies feitelijk mogelijk moeten maken, kunnen we eerst vaststellen dat de internationale paardenfokkerij zich heeft verenigd. Alle partijen zijn het erover eens: er moet nu actie komen. “Ik vind je idee geweldig!”, reageert Anette Graf, CEO van het SWB-stamboek. “Ons motto luidt: ‘Zonder fokkers geen paarden, zonder paarden geen sport’. Dus natuurlijk steunt SWB dit.”

Economisch model in evenwicht brengen

Ook Bérengere Lacroix, directeur van Selle Français, is enthousiast: “Je voorstel lijkt ons essentieel om het economische model van onze sport weer in evenwicht te brengen en de doorslaggevende bijdrage van de fokkers aan prestaties op topniveau te erkennen.”

Sterk signaal naar de fokkers

De SF-directeur vervolgt met: “Wij beschouwen dit internationale initiatief als een logisch en noodzakelijk verlengstuk van de acties die in Frankrijk al op nationaal niveau zijn ondernomen (fokkerspremies voor de finalisten van de jonge paarden-competities en premies voor fokkers die jonge talentvolle hengsten gebruiken, red.). Door dit principe uit te breiden naar de topsport wordt een samenhangende continuïteit gecreëerd: van de genetische selectie en de opleiding van jonge paarden tot de financiële erkenning op het hoogste prestatieniveau. Het zou ook een sterk signaal zijn naar de fokkers toe. Het moedigt hen aan om te blijven investeren in veeleisende en duurzame fokprogramma’s, die onmisbaar zijn voor de toekomst van onze sector.”

Fokkers betrekken bij waarde in de sport

Bérengere Lacroix sluit haar verklaring af met: “Fokkers moeten meer worden betrokken bij de waarde die ontstaat in de sport. Wanneer paarden het hoogste internationale niveau bereiken — met name op 5*-wedstrijden met zeer hoge prijzengelden — profiteren de fokkers daar zelden van mee. Terwijl het dan gaat om de winsten die voortvloeien uit hun langdurige selectiewerk.”

BWP, FN, KWPN

Andere positieve signalen komen van BWP-voorzitter Geert Helsen en FN-fokkerijdirecteur dr. Klaus Miesner. Eerder al publiceerde KWPN-voorzitter Andries van Daalen een column in het KWPN Magazine, waarin hij oproept tot het instellen van internationale fokkerspremies, naast de premies die sponsors van het KWPN al toekennen aan de fokkers van succesvolle KWPN-paarden.

WBFSH

Maar al dit enthousiasme uit stamboekland leidt tot niets als niet ook de officiële woordvoerder van de fokkerij, de WBFSH, zich achter dit initiatief schaart. Voorzitter Jan Pedersen laat weten dat er in het verleden al eens pogingen zijn ondernomen om internationale fokkerspremies in te stellen. Hij verwijst naar een bijeenkomst in 2018 met de FEI en vertegenwoordigers van de concoursorganisatoren, eigenaren en ruiters, waar de WBFSH de zaak heeft bepleit.

Fokkerspremies bij de FEI-op de agenda

“Het probleem is dat fokkerspremies tot nu toe geen steun krijgen van de FEI, de concoursorganisatoren en de vereniging van eigenaren”, aldus Pedersen. “Een dergelijk project kan naar onze mening alleen worden gefinancierd met een percentage van het prijzengeld, wat helaas – in ieder geval tot nu toe – nauwelijks mogelijk is. Maar wij blijven streven naar fokkerspremies en in onze eerstvolgende bijeenkomst met de FEI op 17 juni aanstaande zal het onderwerp opnieuw op de agenda staan.”

Dirk Willem Rosie, directeur HorseTelex

In een serie blogs pleit voormalig Horses-hoofdredacteur en HorseTelex-directeur Dirk Willem Rosie voor fokkerspremies. Dit is de tweede aflevering van de serie.

