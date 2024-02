Britten gaan buiten de KFPS om en richten twee stamboeken voor Friezen op

Opmerkelijk nieuws vanuit Groot-Brittannië. Via een persbericht is vandaag naar buiten gebracht dat het Friesian Sport Horse Studbook en het Friesian Fusion Studbook in het leven zijn geroepen. Tot op dit punt werden alle Friese paarden bij het KFPS geregistreerd dit werd ook niet uit handen gegeven. Met de oprichting van deze twee stamboeken gaan de Britten dus buiten het gesloten stamboek van de KFPS om.

Daarbij moet weliswaar opgemerkt worden dat het Friesian Sport Horse Studbook zich richt op crossbreading. Het stamboek is naar eigen zeggen een combinatie van Friezen en KWPN’ers. Bij het Friesian Fusion Studbook krijgen fokkers de kans om Friezen aan te paren met meerdere rassen, om zo in te kunnen spelen op de smalle genetische basis.

Vooruitstrevende stap

De UK Friesian Foundation bracht het persbericht over de oprichting van de twee stamboeken naar buiten. “Met deze vooruitstrevende stap om de toekomst van het geliefde Friese paardenras te versterken, verwelkomt Groot-Brittannië twee nieuwe stamboeken die beloven de fokkerij van Friese paarden een nieuw leven in te blazen.”

Beste van twee werelden

Verderop in het bericht valt te lezen: “Er is een groeiende vraag naar een paard dat de kwaliteiten van het gemiddelde sportpaard/warmbloed en het unieke karakter van de Fries naadloos combineert. Dit biedt een unieke en interessante kans voor fokkers die het beste van twee werelden in één fokproduct willen combineren.”

*Meer nieuws volgt dit weekend*

Bron: Horses.nl