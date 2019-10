Spahn rijdt naar hoogste dagscore op EK Friese paarden

In Haskerhorne wordt dit weekend het EK voor Friese paarden verreden. Nadat gisteren de jonge paarden hun eerste ronde verreden, was het vandaag de beurt aan de subtopcombinaties. Marc-Peter Spahn reed zich twee keer in de top drie. Zijn hoogste score was met Anders-zoon Jeroen Poll: 70,147% in de Lichte Tour.

In het ZZ-Zwaar won Amber Den Heyer met Kop Jansen Johnny Cash (v. Tsjalle 454) dankzij een score van 69,143%. Debby De Graaf werd tweede met Kai Galloper (v. Uldrik 457) in 68,786%, Judith Pietersen zat daar vlak achter, met Limited Edition (v. Uldrik 457) reed ze naar 68,357%. De eerste acht combinaties rijden morgen de kür op muziek op ZZ-Zwaarniveau.

Lichte Tour

De winst in de LT was voor Marc-Peter Spahn met SBS Jeroen Poll (v. Anders 451) in 70,147%. Hier werd tweede Patricia Mannaerts met Jelle fan ‘e San Ieren (v. Beart 411), dankzij 68,235 %. De derde plaats was voor Marsja Dijkman met MGPNGP Geke fan ‘e .. (v. Beart 411). Het duo scoorde 68,162%.

Voor de kür in de LT komen negen combinaties terug morgen.

Zware Tour voor Mannaerts

Patricia Mannaerts won met Doeke fn Beritsum (v. Olgert 455) in de prachtige score van 70,109% de Zware Tourrubriek. Hier was Marc-Peter Spahn tweede met Elias 494 (v. Jorn 430), dankzij 69,946%. Derde werd Lisanne Veenje met Wirdmer Fan’e Boppelanen (v. Beart 411), zij reden naar 65,707%. De beste tien combinaties van de gecombineerde ZT-rubriek zien we terug in de kür op muziek.

Zondagmiddag zijn de finales voor de vier- vijf-, zes- en zevenjarige paarden en voor de subtopruiters (kür op muziek).

Bron: Kennis- en promotieplatform Fries dressuurpaard / Horses.nl