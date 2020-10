Wiebe Wieling treedt af als voorzitter KFPS: ‘Verschil van inzicht’

Wiebe Wieling is per direct afgetreden als voorzitter van het KFPS. Dat meldt de website Phryso.com. Er is al enige tijd commotie binnen het stamboek. Zo wordt er gewerkt aan een nieuwe overlegstructuur tussen hengstenkeuringsjury, bestuur en stamboekorganisatie. Dit was onder meer onderwerp van de meest recente ledenraadsvergadering.

De reden voor het vertrek van Wieling is “een verschil van inzicht binnen het bestuur over het te volgen beleid binnen de vereniging.” Wieling was nog geen jaar voorzitter van het Friese stamboek. Hij is ook voorzitter van de Vereniging Friese Elfsteden.

Nog korter

Het voorzitterschap van het KFPS is niet het kortste in de loopbaan van de Fries. In 2013 was Wieling slechts twee maanden voorzitter van SC Heerenveen. Daar ging hij toen ook weg “vanwege verschil van inzicht over het te voeren beleid”.

Geralt Pots

Het bestuur van het KFPS respecteert het besluit van de heer Wieling, aldus Phryso.com. Het voorzitterschap zal tijdelijk worden overgedragen aan Geralt Pots, de huidige vice-voorzitter van het KFPS.

Bron: Phryso.com / Nu.nl / Horses.nl