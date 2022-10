KWPN-hengst Ghandi verkocht

Na een succesvolle periode onder Kirsten Brouwer heeft Adri van Erp zijn 11-jarige KWPN-hengst Ghandi (Bojengel x Tuschinski) verkocht. Hij is geruind en gaat zijn carrière voorzetten in de Verenigde Staten. Nieuwe eigenaresse is Kate Shoemaker, die uitkomt in Grade IV van de internationale paradressuur. Shoemaker deed vorig jaar ook al inkopen in Nederland, toen kocht ze Supreme van Bart Veeze.

Als jong paard werd Ghandi door Kirsten Brouwer gereden in de hengstencompetitie en de Pavo Cup. Als zesjarige eindigde de hengst als tweede in de Pavo-finale.

Subtop-successen

Op zevenjarige leeftijd debuteerde Ghandi in de Subtop en won toen gelijk het ZZ-Zwaar. Later dat jaar volgde de overstap naar de Prix St. Georges en ook dat debuut sloten Brouwer en Ghandi winnend af. In 2020 debuteerde het duo in de Zware Tour. “Hij heeft het heel goed gedaan in de Lichte Tour maar eigenlijk vond ik hem altijd al meer een paard voor de Zware Tour. Heel leuk om te zien hoe alles nu op z’n plek valt”, vertelde Brouwer na het Zware Tour-debuut aan Horses.nl.

