Voorlopig programma en ticketprijzen KWPN Hengstenkeuring 2023 bekend

Het voorlopige programma voor de KWPN Hengstenkeuring in Den Bosch is bekend. Ten opzichte van de laatste editie in de Brabanthallen (2020) is er relatief weinig veranderd (woensdag en donderdag springen, vrijdag en zaterdag dressuur met als afsluiter de hengstencompetitie). Wel zijn de ticketprijzen (logischerwijs) hoger dan drie jaar geleden.

Op de springdagen zijn er geen gereserveerde zitplaatsen en een bezoeker die beide dagen aanwezig wil zijn is 54 euro (KWPN-leden) tot 74,98 euro (niet-KWPN-leden) kwijt, plus een parkeerkaart van 11 euro per dag (en servicekosten).

Dressuurdagen

Op de dressuurdagen worden de tickets verkocht in drie rangen (1e rang/geplaceerd, 2e rang geplaceerd en 3e rang met vrije zitplaatsen).

De vrijdag kost een KWPN-lid van 35,50 euro (derde rang) tot 43,50 euro (eerste rang), een niet KWPN-lid 47,50 tot 56,50 euro. De zaterdag voor KWPN-leden 30,50 (derde rang) tot 37 euro (eerste rang) en niet-KWPN-leden 41 euro tot 49,50. Beide dressuurdagen bezoeken kost dus tussen de 66 euro en 80,5 euro voor KWPN-leden en 88,5 euro en 106 euro voor niet-KWPN-leden. Plus een parkeerkaart van 11 euro per dag (en servicekosten).

Alle dagen bezoeken is op z’n goedkoopst (KWPN-lid, derde rang op dressuurdagen) 120 euro en maximaal 180,98 euro (niet-KWPN-lid, eerste rang). Leden kunnen per persoon 10 kaarten bestellen. Aparte avondtickets zijn er niet meer.

Klik hier voor alle prijzen

Programma

Nieuw op het programma zijn een showblok met Friese paarden en een show van Britt Dekker en Renate van Uytert op zaterdagmiddag (zogenoemde jeugd- en showmiddag).

Klik hier voor het voorlopige programma

Bron: Horses.nl/KWPN