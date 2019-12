KWPN nomineert 6 paarden voor ‘Horse of the Year 2019’

Het KWPN heeft de volgende zes paarden genomineerd als voor de verkiezing paard van het jaar 2019. Het betreft Blue Hors Zack, Glock's Johnson TN, Zaïre-E, Explosion W, Verdi TN en Tangelo van de Zuuthoeve. Van 10 december tot 31 december kan er gestemd worden.

Explosion W (Chacco-Blue x Baloubet du Rouet) is gefokt door W. Wijnen uit Berlicum. Wat heeft hij dit naar nog niet gewonnen onder Ben Maher? De Super Grand Prix van de Global Champions Tour, de individuele titel en teamtitel van de Global Champions Tour, een zilveren individuele medaille op het EK in Rotterdam en een gouden teammedaille op ditzelfde EK. Daarnaast werd hij ook nog derde in Rolex Grand Prix van Aken en gaat hij aan kop in de WBFSH-ranking.

Blue Hors Zack

Blue Hors Zack (Rousseau x Jazz) is gefokt door B. Wilschut uit Bosschenhoofd. Net zoals vorig jaar is de Rousseau-zoon Blue Hors Zack genomineerd. Met bijna 2.000 publieksstemmen werd hij vorig jaar tweede in de verkiezing. Zal het hem dit jaar lukken? Met zo veel goedgekeurde zonen en nakomelingen op het internationale toneel heeft Blue Hors Zack bewezen over de juiste kwaliteiten te beschikken in zowel de fokkerij als de sport. Hij werd dit jaar vijfde in de wereldbekerfinale en behaalde op het EK in Rotterdam afgelopen zomer driemaal een top 10-klassering. Daarnaast won hij de wereldbekerkwalificatie op Indoor Brabant en de Nations Cup Grand Prix én Kür van Falsterbo.

Glock’s Johnson TN

Glock’s Johnson TN (Jazz x Flemmingh) is gefokt door: P. van der Vleuten uit Sint-Oedenrode. Een prachtig afscheid kreeg GLOCK’s Johnson TN tijdens de KWPN Stalion Show van dit jaar. Zijn laatste publieke optreden onder Hans Peter Minderhoud. Een emotionele Hans Peter Minderhoud bedankte de hengst voor zo veel jaren inzet. Op zijn palmares noteert hij: kampioen van de hengstenkeuring, winnaar van de hengstencompetitie, tweede in de Pavo Cup, vele Lichte Tour successen, winnaar van teambrons op de WEG in Caen, winnaar van Europees teamgoud en individueel brons in Aken en deelname aan de Olympische Spelen in Rio. Al die jaren en al die successen onder Hans Peter Minderhoud.

Verdi TN

Verdi TN (Quidam de Revel x Landgraf I) werd gefokt door Veehandel Musterd uit Hooge Zwaluwe. De titel ging vorig jaar met bijna 3.000 publieksstemmen naar de nog altijd imponerende en op het hoogste niveau presterende Verdi TN. En ook dit jaar ontbreekt hij niet in de nominatie. Nog altijd is hij succesvol onder Maikel van der Vleuten en laat hij zien met zijn bijna 18 jaar nog prima mee te kunnen draaien in de absolute top. Hij wordt weliswaar selectiever ingezet maar behaalde dit jaar alsnog een zesde plaats in de Grand Prix van Basel, een hele dure tijdfout en daardoor een zesde plaats in de Rolex Grand Slam van Den Bosch, een zevende plaats in de Global Champions Tour Grand Prix van Caen, een derde plaats in het 1.50m van Maastricht, een vierde plaats in het 1.50m van Aken, een dertiende plaats in de Rolex Grand Prix van Aken en een zevende plaats in de Super Grand Prix van de Global Champions Tour. Daarnaast tekent de preferente hengst voor tal van succesvolle nakomelingen en twee goedgekeurde zonen.

Zaïre-E

Zaïre-E (Son De Niro x Jazz) is gefokt door: Empelaer Stoeterij uit Lage Mierde. De enige merrie in de nominatie is Son De Niro-dochter Zaïre-E. Onder de Duitse Jessica van Bredow-Werndl laat zij zien op 15 jaar nog altijd in topvorm te verkeren. Zo behaalde de combinatie dit jaar in Ebreichsdorf een persoonlijke recordscore van 82,25% in de kür op muziek en waren er negen top 3-klasseringen van de twaalf starts. Voor volgend jaar staat de wereldbekerfinale op de planning voor deze combinatie.

Tangelo van de Zuuthoeve

Tangelo van de Zuuthoeve (Narcos II x Laudanum) is gefokt door: R. Vets, Lier. In 2018 werd hij preferent verklaard wegens de imponeerde resultaten van zijn nakomelingen. Op dit moment maakt onder andere zijn KWPN-erkende zoon Darry Lou reclame voor zijn vader. Zo won hij dit jaar onder Beezie Madden de Grand Prix van Calgary en Wellington, werd hij tweede in de Global Champions Tour van Mexico en werden zij derde in de Nations Cup van Aken en negende in de Rolex Grand Prix van Aken. Tangelo van de Zuuthoeve-zoon Liverpool werd begin dit jaar gekroond tot de laatste springkampioen van de KWPN Stallion Show.

Bron: Horses.nl/KWPN