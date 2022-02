KWPN publiceert in maart genoomfokwaarden sport en exterieur

Het KWPN kondigde al eerder aan dat de genoomfokwaarden voor sport en exterieur in 2022 gepubliceerd zouden worden, nu hangt er ook een datum aan: per 18 maart zijn de de nieuwe fokwaarden, mede gebaseerd op DNA, voor KWPN-leden beschikbaar.

Voor de spring- en dressuurpaarden in de database zijn ook de fokwaarden voor sport en exterieur per maart mede-gebaseerd op het DNA. Met deze nieuwe genoomfokwaarden maakt het KWPN een innovatieve slag naar nóg betrouwbaardere en gedetailleerdere informatie voor de fokker. Voor KWPN-leden kost dit niets extra. Vanaf 18 maart komen de nieuwe (genoom)fokwaarden beschikbaar voor alle KWPN-leden. Niet alleen de aanleg voor OC, maar ook de exterieur- en sportfokwaarden zijn voor de KWPN spring- en dressuurpaarden vanaf dit jaar mede gebaseerd op genetische informatie.

Erfelijke aanleg betrouwbaar meten

“Voor een fokker is de erfelijke aanleg van een paard het belangrijkste bij het nemen van fokkerijbeslissingen. De prestaties van een paard in de ring en op keuringen zijn ook afhankelijk van andere factoren, zoals de ruiter en de omstandigheden. Maar hoe maak je onderscheid tussen deze genetische aanleg van een paard en de kansen die een dier heeft gekregen? Door te kijken in het DNA is veel te zeggen over de aanleg van een paard, zonder dat omstandigheden zoals ruiter, blessures en pech de informatie vertroebelen. Genoomfokwaarden geven goede informatie over de aanleg van het individuele paard en kunnen daarom bijdragen aan betere fokkerijbeslissingen en een snellere vooruitgang in de fokkerij”, schrijft het KWPN.

Innovatie in de fokkerij

“Bij andere dieren, zoals bijvoorbeeld melkkoeien, hebben genoomfokwaarden zich al lang bewezen. Maar voor de paardenfokkerij is deze techniek nog relatief nieuw. Het KWPN wil haar fokkers van de best mogelijke informatie voorzien en is daarom enkele jaren geleden begonnen met het opbouwen van een enorme database aan informatie. In 2016 is de genoomfokwaarde voor OC geïntroduceerd, die tot driemaal betrouwbaarder is voor fokkerijdoeleinden dan het PROK-onderzoek voor de OC-onderdelen. Omdat we al heel veel informatie verzameld hebben, kunnen we deze nu inzetten om ook voor andere kenmerken genoomfokwaarden te berekenen. Dat vraagt geen extra investering van het stamboek of de fokkers. Ook bij de Duitse stamboeken is men met deze techniek bezig (lees hier meer, red.). Het KWPN is het eerste warmbloedstamboek ter wereld dat genoomfokwaarden beschikbaar maakt voor het belangrijkste fokdoelkenmerk, namelijk de sport.”

70.000 markers

“Genoomfokwaarden geven dus informatie over de aanleg van een paard om bepaalde eigenschappen door te geven aan zijn of haar nakomelingen. Een genoomfokwaarde wordt berekend op basis van informatie van 70.000 markeringspunten in het DNA. Deze informatie wordt bij de bestaande informatie gevoegd, die we krijgen uit bijvoorbeeld sport, jonge-paardencompetities, aanlegtesten en keuringen. De fokwaarden worden daardoor betrouwbaarder dan ze al waren, want hoe meer informatie, hoe beter. Bovendien is het met deze techniek ook mogelijk om van zeer jonge paarden al betrouwbare fokwaarden te schatten”, aldus het KWPN.

Bron: KWPN