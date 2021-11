IAFH: Geen genoomfokwaarde gezondheid, maar een zwarte op bestelling

Waar het KWPN al jaren een genoomfokwaarde voor gezondheid heeft (en komend jaar komt met genoomfokwaarden voor sporteigenschappen), wil de Duitse organisatie IAFH (International Assocation of Future Horse Breeding) met wat anders de blits maken om fokkers van de techniek gebruik te laten maken. Te weten: een zwarte op bestelling.

“De moderne biotechnologie stelt ons in staat om fokkers belangrijke informatie te geven – bouwstenen die kunnen helpen om nog betere, nog gezondere paarden te fokken”, zegt de voorzitter van de International Association of Future Horse Breeding (IAFH) Wolfgang Schulze-Schleppinghoff (voormalig fokkerijleider Oldenburger Verband).

Een zwarte op bestelling

‘Een indrukwekkend voorbeeld van toepassing van de nieuwe procedure in de praktijk is het bepalen van de vachtkleur van een veulen. Want dat is best voorspelbaar – mits je iets meer over je ouders weet dan tot nu toe gebruikelijk was‘, schrijft de IAFH.

‘Er zijn genen die bepalen of een paard als vos wordt geboren, andere bepalen of het veulen bruin of zwart is. Als de fokker de loci van de twee basiskleuren (vos en bruin of zwart) van de merrie en de hengst kent, kunnen veulens worden gepland met een ‘kleur naar keuze’. Afhankelijk van het genotype kan een zwart veulen dus ook gegarandeerd worden wanneer een vosmerrie gekoppeld wordt aan een zwarte hengst.’

Wetenschap gebruiken in de paardenfokkerij

Maar die zwarte op bestelling is niet het grote doel van de IAFH. ‘Genoomselectie is daarbij het sleutelwoord: bepaalde kenmerken van paarden, die meerdere jaren zijn vastgelegd met behulp van de lineaire beschrijving, moeten genetische markers krijgen om er nog beter mee te kunnen werken in de fokkerij. De gezondheid van de paarden, met name het voorkomen van erfelijke ziekten, en de betere voorspelbaarheid van de gewenste eigenschappen in de rijpaardfokkerij stonden en staan ​​centraal.’

Grootte, erfelijke gebreken en andere kenmerken

Fokkers die lid zijn van één van de IAFH-stamboeken – momenteel het Oldenburger Verband, het Trakehner Verband, het Holsteiner Verband en Westfalen – kunnen nu al profiteren van de IAFH. ‘Elke fokker die lid is van de IAFH-partnerstamboeken vindt in het ZüchterOnline-account een nieuw gebied waarin bepaalde genetische eigenschappen zoals het kleurgenotype van een paard te bekijken zijn (tegen betaling). Verdere eigenschappen zoals genetische grootte, erfelijke ziekten en genoomfokwaarden voor andere kenmerken volgen, zodat deze aspecten dan ook gebruikt kunnen worden’ meldt de IAFH.

‘Kleur is nog maar het begin’

“Sinds de oprichting van zijn er meer dan 45.000 paarden lineair beschreven van de aangesloten stamboeken bij de IAFH, en dit jaar waren eind oktober al ongeveer 10.000 veulens genetisch onderzocht met SNP’s”, zegt dr. Wolfgang Schulze-Schleppinghoff. “Dus de genetische vingerafdrukken zijn al beschikbaar voor de veulens van het lopende jaar, de laboratoriumanalyses zijn uitgevoerd. Maar ook merries van eerdere jaren kunnen op elk moment dienovereenkomstig worden onderzocht. Het bepalen van de verwachte kleur is slechts een van de vele mogelijke toepassingen.”

Bron: Persbericht