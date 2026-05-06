2,1 miljoen voor door Herman Seiger gefokte Jappeloup x Chaman in Aloga Auction

Orpheus (Jappeloup x Chaman). Foto: Aloga Auction
Door Ellen Liem

Op de Aloga Auction dinsdagavond in Opglabbeek waren 21 van de 23 geveilde paarden duurder dan een ton. Zes daarvan brachten een half miljoen en meer op en één (dik) meer dan een miljoen. Dat was de door Herman Seiger gefokte Orpheus (Jappeloup x Chaman). Deze zevenjarige hengst wisselde voor 2.100.000 euro van eigenaar.

