Stan Creemers nieuwe KWPN-inspecteur springen

Per 1 juli aanstaande treedt Stan Creemers in dienst bij het KWPN als Inspecteur Springen. Creemers is woonachtig in Ospel en gaat het inspectieteam vanuit het zuiden versterken.

Van kinds af aan staat zijn leven in het teken van de (spring)paardensport en hij fokt regelmatig veulens. Een passie die hij erfde van zijn vader waarmee hij al op jonge leeftijd de keuringen en veilingen mee bezocht. Met alle kennis die hij heeft opgedaan en meegekregen van zijn vader is hij hard bezig met het opzetten van een eigen foklijn in de springsport.

Foktechnische kennis en ervaring

Stan heeft veel foktechnische kennis en ervaring in het beoordelen en selecteren van jonge paarden. Hij is bekend en ervaren met het geven van fokadvies, merriebegeleiding en dekken van hengsten. Stan is sinds vier jaar commissielid van de Limburgse veulenveiling. Als selecteur gaat hij op pad om goede collectie veulens te selecteren.

‘Ook fokken met bewezen merrie’

Creemers: ”Ik fok zelf ieder jaar vier of vijf veulens, dit doe ik samen met mijn broertje Daan. Ik vind het belangrijk dat naast een goede hengst er ook gefokt wordt met een bewezen merrie. Het moet niet alleen op papier kloppen, want ze moeten ook nog in het echt presteren. In het begin zal ik met senior inspecteur Henk Dirksen op pad gaan. Het is een hele leuke nieuwe uitdaging waar ik veel zin in heb. Ik draag graag bij aan de vooruitgang en de toekomst van het KWPN-paard.”

Bron: Horses.nl/KWPN