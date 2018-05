“Ik ben nu bijna 3 maanden stil geweest zodat Hilltop en Van Olst orde op zaken konden stellen. Dat is lang genoeg geweest. Het veulen dat ik verloren ben, is een Everdale uit een Westfaalse merrie van De Kooning. Ik liet dit veulen onderzoek door de Universiteit van Texas en zij dachten dat het ging om WFFS. We hebben daarna direct getest.”

Februari

“Daar heb ik Hilltop onmiddelijk van op de hoogte gesteld. Direct toen duidelijk was dat het daadwerkelijk om WFFS ging, heb ik dat ook aan Hilltop laten weten. Dit was allemaal in februari. Omdat ik aan zag komen dat dit een gevoelig onderwerp zou zijn, heb ik toegezegd dat Hilltop de tijd kreeg om dit te verwerken en overleg te hebben met Van Olst. Ik haalde het geboortebericht – met daarin de afstamming – van Facebook.”

Afleidingsmanoeuvre

“Hilltop ging er dapper mee aan de slag en alle hengsten werden getest. Ze maakten bekend dat Sternlicht drager was met daarbij het verhaal dat een fokker zijn dragermerrie niet bij een dragerhengst wilde doen. Dat was een afleidingsmanoeuvre waar ik niet blij mee was, maar Hilltop was nog steeds in discussie met Van Olst, dus ik heb het laten zitten.”

Hilltop bracht discussie op gang

“Ondertussen was het Hilltop die contact opnam met verschillende Noord-Amerikaanse afdelingen van stamboeken en daarmee brachten zij de discussie op gang. Ondertussen liet ik in een besloten fokkersgroep op facebook weten dat ik een WFFS-veulen had gehad en vragen kon beantwoorden. Dat deed ik omdat er een hoop foute informatie circuleerde. Nergens noemde ik de naam van de hengst. Ik stemde in om een artikel te schrijven voor Warmbloods Today zolang de hengst niet genoemd hoefde te worden en dit artikel belandde uiteindelijk op Eurodressage.com.”

Paniekzaaier

“Pas eind april – toen de discussie ook in Europa was aangekomen en de WFFS Awareness Group op facebook werd geopend – heb ik besloten om een foto van het WFFS-veulen te plaatsen met de afstamming en #WFFS. Familie Van Olst noemde me daarna een paniekzaaier die obsessief bezig was met de aandoening. Ik zou degene zijn geweest die contact heeft opgenomen met alle stamboeken. Dat is allemaal niet waar en ik ben het beu om beschuldigd te worden van dergelijke zaken. Het enige wat ik wilde doen was waarschuwen. Een waarschuwing voor hengsteneigenaren en collega-fokkers voor een zeer vervelende, maar tegelijkertijd vermijdbare dood van toekomstige veulens.”

Mary Nuttall

Fokster van een aan WFFS-gestorven veulen