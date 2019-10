Christoph Rowold nieuwe veilingchef in Oldenburg

Uwe Heckmann, diens veertigjarige jubileum bij het Oldenburger Verband onlangs werd gevierd in Vechta, was tot op heden op papier nog veilingchef in Vechta. Daar is nu verandering in gekomen. De dertigjarige Christoph F. Rowold is vanaf nu de veilingchef. Dat maakt het stamboek vandaag in een persbericht bekend.

Rowold is opgeleid als dierenarts en werkte op verschillende gerenommeerde stallen zoals bij Paul Schockemöhle, Gestüt Sprehe en stal Böckmann. Daarnaast was hij voor ClipMyHorse.tv regelmatig commentator en reed hij zelf tot en met S-niveau springen.

Verjonging

In Oldenburg is behoorlijk wat verjonging gaande in de topfuncties. De Oldenburger fokkerijleider dr. Wolfgang Schulze-Schleppinghof gaat binnenkort met pensioen en de 29-jarige Bernard Thoben is zijn beoogd opvolger. Nu werkt Thoben al naast Schulze-Schleppinghof als beleidsmedewerker.

Bron: Horses.nl