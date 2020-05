Waarschuwing: Pas op voor diepvries rietjes met een fraudulente oorsprong

Een groot aanbod aan rietjes van tal van GFE-hengsten - en van Kannan in het bijzonder - groeit momenteel op verschillende veilingsites en sociale netwerken. Naast het feit dat het mogelijk is om dezelfde rietjes van de GFE te verkrijgen, samen met alle noodzakelijke garanties van oorsprong, opslag en vruchtbaarheid die nuttig zijn voor fokkers, wil de Groupe France Elevage de aandacht van kopers vestigen op het feit dat, hoewel sommige rietjes legitiem eigendom kunnen zijn van hun verkopers, dit helaas niet altijd het geval is!



Er lopen momenteel verschillende van veilingen waar oneerlijk verkregen rietjes worden verkocht. Zo lopen eerlijke kopers lhet risico om onvrijwillig te worden meegesleurd in onverwachte complicaties.

Informatie voor aankoop

Om dit risico te beperken en betrouwbare informatie te verkrijgen over de kwaliteit van de rietjes die op deze manier worden aangeboden, wordt het ten zeerste aanbevolen dat verkoopbemiddelaars en kopers van verkopers een minimum aan transparantie en traceerbaarheid vragen door de volgende informatie te vragen voordat ze hun aankoop voltooien:

Een nauwkeurige beschrijving van de rietjes inclusief informatie over de kleur, het

productiecentrum, de datum en het referentienummer van de ejaculatie waaruit ze afkomstig zijn. Een kopie van het originele gezondheidstransportdocument dat bij het wisselen van opslaglocatie

bij elk rietje moet passen. Een kopie van het Europese gezondheidscertificaat dat nu vereist is voor het vervoer van rietjes

tussen lidstaten. Aankoopbewijs door de verkoper van de vorige eigenaar van de rietjes die te koop worden

aangeboden.



Wees uiterst voorzichtig bij het omgaan met verkopers die dergelijke documenten weigeren of niet

kunnen overhandigen. Dit advies is van toepassing op Kannan, maar geldt ook voor alle andere hengsten van wie er rietjes worden geveild die in strijd zijn met de gezondheidsregels, minimale traceerbaarheidseisen en regels voor goed gedrag op het gebied van opslag en transport.

Bron: Persbericht