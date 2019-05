Westfalenhof koopt Reesinks populaire hengst Viva-Gold

Viva Gold (Vivaldi x For Romance x Weihegold v. Don Schufro) was als veulen de spectaculaire veilingtopper van de veulenveiling in Vechta. Voor 140.000 euro stak Eugène Reesink zijn hand op voor een Nederlandse investeerder in 2016. Viva Gold verscheen het afgelopen najaar niet op een grote Duitse hengstenkeuring, maar werd half december stilletjes goedgekeurd in Oldenburg. Gestüt Westfalenhof in Steinhagen pachtte eerst de driejarige hengst, maar heeft hem nu gekocht.

In januari vertelde Eugène Reesink nog aan Horses: “Hij was dit najaar nog heel jeugdig en daarom hebben we besloten om hem later op een ‘Hoftermin’ aan te bieden in Oldenburg. Daarbij is hij ook niet te koop, dus ook daarvoor hoefden we niet naar een grote najaarskeuring.”

Viva Gold kwam als pachthengst op Gestüt Westfalenhof en deed zijn 14-dagentest in Schieckau. Na zijn spetterende optreden op de K+K Cup hengstenshow, vlak voor aanvang van het dekseizoen, werd de kleinzoon van Weihegold het gesprek van de dag. Het Westfaalse station in Steinhagen is maar wat blij met de voshengst. “Aan Viva Gold klopt alles. Exterieur, drie goede gangen, een topkarakter en een voortreffelijke afstamming.”

De Duitse website Hengste Equitaris meldde gisteren dat de hengst van eigenaar is gewisseld. Westfalenhof heeft Viva Gold niet meer als pachthengst maar heeft hem nu in hun bezit.

