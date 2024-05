FEI start eigen onderzoek naar vermeend wangedrag Evi en Tanya Strasser, CAS heft schorsing tijdelijk op

De FEI is officieel een eigen onderzoek begonnen naar de beschuldigingen van wangedrag van de Canadese Grand Prix-amazone Evi Strasser en haar dochter Tanya. In februari circuleerden er foto's van mishandelde paarden rond op social media waarna een tijdelijke schorsing volgde. De FEI heeft officieel het begin van de schorsing gemarkeerd op 22 april 2024 maar nu, nog geen maand later, heeft het Hof van Arbitrage (CAS) de schorsing tijdelijk opgeheven zodat Evi en Tanya Strasser komend weekend aan CDI Ocala kunnen deelnemen.

De zaak dateert uit 2018 en werd volgens bronnen destijds gerapporteerd aan zowel de Canadese SPCA (dierenbescherming) als Equestrian Canada. Volgens de geruchten werd er in 2020 een tweede poging gedaan met zowel EC als SafeSport. Equestrian Canada schorste het duo op 17 april 2024 wegend beschuldigingen van wangedrag. De FEI nam deze schorsing destijds over en is nu officieel een eigen onderzoek gestart.

Officieel onderzoek

Op de tabel met schorsingen staat het duo officieel als geschorst vanaf 22 april 2024. De FEI is nu een eigen onderzoek begonnen en schrijft aan Eurodressage hierover het volgende:

”De betrokken personen werden op 22 april 2024 op de hoogte gesteld van het officiële onderzoek. Vanaf de datum van kennisneming zijn de betreffende personen ook voorlopig door de FEI geschorst. Rekening houdend me de aard en ernst van de beschuldigingen, die ook rechtsreeks aan ons zijn gemeld, en het feit dat de personen actieve FEI-atleten zijn maakt dat we hebben besloten om als FEI een eigen onderzoek te starten. In afwachting van het onderzoek geeft de FEI verder geen commentaar.”

CDI Ocala als opstapje naar Parijs

Onder de recent bijgewerkte versie van 17 mei, de ‘Table of Supensions’, is het duo niet langer terug te vinden. Ze staan ook niet langer geregistreerd als geschorst in de FEI Rider-database. Op 8 mei diende Evi en Tanya Strasser via hun advocaat een verzoek in om de schorsing tijdelijk op te heffen. Op 14 mei handhaafde de FEI de tijdelijke schorsing maar op 15 mei diende het duo een bij het Hof van Arbitrage (CAS) een nieuwe spoedaanvraag in.

Aankomend weekend vindt CDI Ocala plaats en deze wedstrijd geldt als een observatiewedstrijd voor het Canadese team voor de Olympische spelen van Parijs. Op 15 mei heeft het CAS toestemming gegeven om de schorsing tijdelijk in te trekken. Volgens de FEI is de aard van de beschuldigingen dermate ernstig dat de schorsing gehandhaaft zou moeten worden. De beslissing wordt uiteindelijk vastgelegd door het FEI-tribunaal. Evi en Tayna Strasser mogen aankomend weekend wel starten.

Bron: Eurodressage