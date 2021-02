Laat je horen: ‘Discussie op gang brengen voor een beter instructieniveau’

Bianca Schoenmakers schreef op haar facebookpagina over hoe het haar de laatste tijd opvalt dat er veel slechte instructie is. "Om mensen paardrijles te geven hoef je eigenlijk niet heel veel meer te kunnen dan een geloofwaardig verhaal vertellen", aldus Schoemakers.

“Uiteraard zijn er accommodaties en werkgevers die een instructeursdiploma als eis stellen, maar verder is het een vrij beroep”, vertelt de springamazone. “In de 20 jaar sinds ik mijn instructeursdiploma op het NHB in Deurne behaald heb, is er dit jaar pas voor het eerst door mijn nieuwe WA verzekering naar gevraagd.”

Wekelijks voorbeeld



“De laatste tijd het valt me op dat er erg veel slechte instructie is”, vervolgt Schoenmakers. “Bijvoorbeeld een amazone die ik elke week les zie hebben en elke week ruim 20cm – ja echt – naast het midden van haar paard hangt tijdens die les, zonder dat zij daarin gecorrigeerd wordt. En die ruiter die met een slofteugel zijn paard met de kin niet verder dan tien cm van de borst af laat komen. Ja, dit doet hij dus onder het ‘kritische’ oog van zijn instructeur.”

Probleempaard

“Zo word ik soms door een paardenkliniek bij een probleempaard gehaald. De kliniek heeft deze patiënt dan geheel door de medische molen gehaald en gezond verklaard. Dus we gaan dan kijken waar het probleem verder kan liggen. Nou neem ik een ruiter die uit onkunde fouten maakt nooit iets kwalijk, zolang diegene er een expert bijhaalt om het beste uit zichzelf en zijn paard te halen, maar als die zichzelf benoemend expert dan op zo’n patiënt stapt, het met de kin op de borst trekt, zijn benen afsteekt en zich vervolgens afvraagt waarom dat paard toch niet wil lopen, vind ik dat behoorlijk kwalijk!”

Papiertje zegt niet alles



“Nou heb ik geen idee of dit gediplomeerde instructeurs waren, maar ook dat papiertje zegt denk ik niet altijd iets”, gaat de amazone verder. “Laatst was ik gastdocent springen op een MBO Paardenhouderij en -sport. De 2e- en 3e-jaars reden bij mij een springlesje. Aan het einde van het 3e jaar moeten deze leerlingen een ORUN aspiranten examen doen, waar zij voor slagen als ze minimaal een 6 behalen. Ik had ze een parcours met vier hindernissen en een dubbelsprong op laten bouwen. Na het losrijden met de eerste combinaties ben ik voor de zekerheid de hindernissen van 60cm gaan verlagen naar 40cm. Tijdens het losrijden was de eerste leerling al in tranen, want haar in slow-motion bewegende koudbloed was volgens haar zo enorm sterk en na twee rondjes galopperen waarin ik haar zei dat ze toch echt de voorkant los moest laten, kon ze het emotioneel niet meer aan.

Vervolgens zijn er vier leerlingen van hun paard afgevallen omdat hun balans op een paard van het niveau ‘carnavalsdronken ik op een evenwichtsbalk’ was. Paarden en ruiters gingen dus ieder hun eigen weg in een flauwe bocht na de sprong.”

Geen talent

“Gelukkig werden deze dagen geëindigd met leerlingen van een goed niveau en deed zelfs de juf een rondje mee op een door een fanatieke leerling meegebracht paard”, vervolgt Schoenmakers. “Deze juf kon prima rijden en haar paardrijkennis bleek ook van een goed niveau, dus haar schuld leek het me niet. Deze leerlingen hadden gewoon absoluut niet het talent om iets op een paard of in de instructie daaromheen te doen en dat heb ik ook uitgelegd aan diegenen die me na de les nog onder ogen durfde te komen.

Toch ORUN-papiertje

“Maar blijkbaar haalt een deel van deze dramatische gevallen toch hun ORUN. Enkele examinatoren schijnen moeite te hebben met het geven van halve punten, maar bij een 5 of lager zakken ze ook voor hun MBO en dat vinden ze sneu, dus geven ze een 6. Een MBO mag blijkbaar geen leerlingen weigeren op slecht paardrijniveau, maar misschien zouden er tussentijdse examens gedaan kunnen worden?”, vraagt Schoenmakers zich af. “En ik weet ook niet of het mogelijk, nuttig of zelfs goed is om van paardrijinstructie een beschermd beroep te maken. Want er zullen best hele goede oudere instructeurs zonder diploma zijn. Een particulier die gewoon een les van iemand wil, die doet waarschijnlijk niks met een regelgeving. En als er instructeurs voortkomen uit het drama wat ik op deze school gezien heb, wat zegt zo’n papiertje dan nog?”

Discussie op gang brengen

“Dus weet zo ook geen oplossing voor dit probleem, maar ik vind wel dat er door iedereen binnen de paardensport over nagedacht moet worden. Ik heb dit opgeschreven om hierover een discussie op te starten en zo wijzer te worden. Want als deze lijn doorgezet wordt, als dit soort leerlingen en instructeurs andere leerlingen en instructeurs gaan en blijven opleiden, dan gaat het niveau in de basissport echt heel erg hard achteruit!”, besluit Schoenmakers.

