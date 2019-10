Laat je horen! Embryo’s zijn een levenswerk

Wobbe Kramer, fokker van Kannan en Kannan Jr en verkoper van het embryo van Chacco-Blue dat gisteravond 17.000 euro opbracht op de KWPN online veiling, haakt in op een bericht dat gisteravond op Horses.nl verscheen. Kramer is het niet eens met de benaming dat een embryo een klompje cellen is.

Over dit embryo is nagedacht en een embryo is volgens mij geen klompje cellen. Voor ons is dit een levenswerk, want wij zijn al 30 jaar geleden begonnen om richting de sport te fokken en dat hebben we generaties lang opgebouwd. De keuze van Chacco-Blue uit een moeder van Triomphe de Muze hebben we bewust gemaakt en dat is niet eens zozeer commercieel gedacht. Als je van 2003 tot 2011 kijkt naar de combinaties van Chacco-Blue en Baloubet du Rouet dan zie je dat bijna 80 procent van deze combinaties 1.50m of meer springt. 17.000 euro is natuurlijk een hoop geld, maar het is geen hoopje lucht dat je koopt.

De tijd vooruit

We hebben bij de selectie van hengsten al jaren te maken met het feit dat dit niet helemaal de goede kant op gaat. Bij de opbrengst van veulens zijn wij de tijd een beetje vooruit en daar is al jaren door heel veel mensen niet op ingehaakt.

Managen

De kopers van dit embryo hebben heel veel zekerheid gekocht. Het kan altijd misgaan, maar dat kan ook als je een gewoon veulentje koopt. Dus ik vind het een beetje denigrerend hoe er over gesproken wordt, want dit is een doordacht levenswerk. Ik hoop dat dit embryo terecht komt bij mensen die er geld en tijd instoppen om het goed te managen.

Kennis

Ik neem aan en hoop dat de kopers er enige studie naar gedaan hebben wat voor embryo dit was. Deze combinatie van vader en moeder was heel bijzonder. Dat zijn voor ons gegevens van selectie, waar wij mee doorgaan in de fokkerij. De oma is de moeder van Kannan junior en de overgrootmoeder is de volle zus van Kannan, die wij gefokt hebben. Over de afstamming is nagedacht om verder te komen in de sport.

Toekomst is de sport

We hebben al 30 jaar geleden de keuring grotendeels vaarwel gezegd. We hebben er bewust voor gekozen om voor de sport te gaan, want dat wordt de toekomst. Ik vind het geweldig dat deze mensen dit embryo gekocht hebben. Ze weten nog niet of het een hengst of een merrie is. Als het een merrie zou zijn gaan ze met iets heel bijzonders verder en als het een hengst is dan is het zeer interessant voor de hengstenkeuring. Als ze dan doordacht ermee verder gaan is die 17.000 euro absoluut niet duur geweest, want hier gaan ze weer terug van ontvangen. Dat is de hedendaagse fokkerij, denk ik.

Publiekstrekkers

Bij een veiling is het belangrijk om altijd te proberen om een aantal publiekstrekkers te hebben, want hierdoor krijg je ook meer buitenlandse bezoekers. Ik ben van mening dat als deze embryo niet in de collectie stond dat er dan misschien, maar de helft van de veulens werd verkocht.

KWPN verdienmodel

Bij het KWPN gaat er ook een knopje om. Hun verdienmodel moet ook anders worden, want zij kunnen het ook niet meer hebben van de keuringen en hier staan ze nu ook gelukkig voor open.

