Laat je horen! Maarten Wenting over jureren: ‘Waarom gaan we niet met elkaar in gesprek?’

Grand Prix-ruiter Maarten Wenting heeft zich met een ingezonden brief aan de redactie van Horses gewend omdat hij graag wil praten over de dressuurjurering. En juryleden houden dat volgens hem te vaak af. Lees hieronder zijn ingezonden brief.

Sinds anderhalf jaar rij ik Grand Prix en mijn PR staat op 64,75%, dus ik heb zelf nog heel erg veel te verbeteren. Wat heel leerzaam zou zijn is als ik met juryleden gemakkelijker in gesprek kan komen. Bijvoorbeeld in combinatie met videobeelden van grote kampioenschappen, want soms zijn uitslagen en scores niet te begrijpen. Ik denk dat het écht nodig is, want ik maak me heel veel zorgen over de kloof die er is tussen de topsport en het beeld daarvan in de media.

Ik ben groot fan van de rijstijl van Carl Hester, Jessica von Bredow-Werndl, Benjamin Werndl en Sönke Rothenberger. Volgens mij zijn zij voorbeelden van hoe de FEI-proeven gereden dienen te worden. In hun rijstijl valt harmonie, zachtheid en vooral de ongedwongenheid positief op.

De jurering van bovenstaande ruiters kan ik meestal goed volgen. Maar zodra ik vraag waarom andere topruiters ongeveer dezelfde scores of hoger rijden, terwijl ze met een strakke (stang)teugelvoering en prikkende sporen rijden, dan krijg ik terug dat een jury alleen over mijn eigen proeven wil praten. Wat te begrijpen is. Echter gaat het hier over een hoger doel: de jurering in het algemeen. En in gesprek gaan is niet persé een ander afbranden.

Ik kijk graag naar GP-ruiters die op grote kampioenschappen rijden, om van te leren. Echter zie ik vele ruiters die, bijvoorbeeld tijdens de wissels om de pas, met hun sporen in de liezen van hun paarden prikken en daar hele hoge cijfers voor krijgen. Dat is voor mij onbegrijpelijk. In zo’n geval snap ik de jurering niet meer. Hoe paardvriendelijk is zo’n beeld? Maar op mijn vragen krijg ik (en vele anderen die zich zorgen maken over het voortbestaan van de ruitersport) geen bevredigend antwoord.

Ik denk niet dat er een jury is die zal beweren dat sporen in een lies thuishoren of een stang zichtbaar strak hoort te staan of een achterbeen in piaffe achter de massa moet zijn, maar waarom krijgen ruiters voor die onderdelen dan tóch hoge punten? Zowel rijtechnisch als qua dierenwelzijn zou dat niet mogen.

Laten we met elkaar deze discussie open voeren. We willen toch graag draagvlak behouden voor de toekomst van onze prachtige sport? Als de top(jury’s) het goede voorbeeld gaan geven dan zien we binnen no time alleen nog hoge scores voor harmonieuze en ongedwongen rijstijlen, zoals het eigenlijk ook in het FEI-reglement heel goed beschreven staat. Laten we als Nederland – paardensportland het goede voorbeeld geven!

Maarten Wenting

Grand Prix-dressuurruiter