Laat je horen! René van Bedaf over de eerste bezichtiging dressuur

René van Bedaf deelde met de redactie van De Paardenkrant en Horses.nl zijn bevindingen over de eerste bezichtiging dressuur. In deze tijden van weinig interactie plaatsen we de feedback aan de redactie graag als ingezonden brief. De fokker uit Sint Willebrord vindt dat bepaalde hengsten te hard worden veroordeeld op hun nafok, dat de jury niet overal gelijke maatstaven hanteerde en dat bepaalde hengsten die vooral op de bluf door de kooi gingen daarvoor werden beloond.

“Een paar maanden geleden vulde in een Paardenkant-enquete in. Ik heb toen aangegeven dat de persoonlijke mening van de journalist vaak ontbrak en in artikelen veelal niet veel meer dan de uitslag werd vermeld. Op dit punt is het roer duidelijk omgegaan bij de verslagen van de eerste bezichtiging KWPN; mijn complimenten hiervoor. Echter, ik ben van mening dat Ria Hekkert en Rick Helmink wat teveel zijn doorgeschoten. Het is ook moeilijk om de journalistieke balans te vinden op dit vlak: daarom toch deze feedback.”

Soms terecht

“Er wordt hard geoordeeld over hengsten waarvan weinig of geen nafok is doorverwezen naar de tweede bezichtiging. Soms vind dat terecht: bijvoorbeeld bij veeldekker Daily Diamond. Maar wanneer het hengsten betreft die weinig gedekt hebben, vind ik dat te kort door de bocht.”

Voorbeelden hiervan zijn volgens Van Bedaf (de door hem zelf in de fokkerij ingezette) Trafalgar en Iconic.

Trafalgar

“Van Trafalgar zijn in 2018 maar 16 hengstveulens geregistreerd. Hiervan zijn er 5 getoond en gaf de jury één doorverwijzing. Procentueel gezien is dat helemaal niet slecht. Bovendien had de hengst vorig jaar ook een zoon in de tweede bezichtiging.”

“Dit jaar vond ik dat hij twee zonen meer doorverwezen had moeten krijgen:

Cat.nr 569 (Trafalgar x Spielberg x Gribaldi x Doruto) is een luxe grote en bergop gebouwde hengst die zich evenwichtig gedroeg in de kooi en in draf en galop veel balans en houding toonde en geen snelheid nodig had om goed te bewegen. Hij is vrij van Jazz, Krack en Ferro en er zit sport in de stam.

Cat.nr 571 (Trafalgar x Samba Hit x Norway x Ulrich) viel mij op door zijn extreme afdruk, beentechniek en balans; wat een krachtpatser. Niet verwonderlijk ook, want deze Kieni-stam staat hierom bekend.

Echt jammer dat ze (nu al) werden afgewezen.”

Tenenkrommende motivatie

“De motivatie van de jury vond ik tenenkrommend: ‘Zouden langer gelijnd kunnen zijn en meer rek kunnen vertonen.’ Dit riedeltje wordt al jaren afgespeeld, maar waarom eigenlijk ? Trafalgar staat zelf ook in het vierkant-model. Net als Totilas, Total US, Toto jr en ook Painted Black.

Dus is het niet gek dat de nafok doorgaans ook in dat model staat. Sterker nog, dat compacte type zou zomaar eens de succesfactor van deze hengsten kunnen zijn als het op de Grand Prix aankomt: je zou het de ‘Grand Prix factor’ kunnen noemen.

Maar als je dat type niet wilt zien, dan had je deze hengsten beter niet kunnen goedkeuren of erkennen lijkt mij. Maar het KWPN lift maar al te graag mee op het succes van Totilas en Painted Black. Is niet erg, maar doe dan niet zo krampachtig over een vierkanter model.

En ik vraag me trouwens af welke dressuurruiter graag een lang paard wil hebben en waarom de jury nooit benoemd dat een paard te lang is?”

Inconsequent

“Het gekke en inconsequente is dat de jury bij nafok van Painted Black dit jaar juist weer niet het mes zette in vierkante modellen en ook de vaak beperkte galop door de vingers zag. Dat vind ik meten met twee maten. Daarover las ik niets in de Paardenkant.”

Iconic

“Ook bij Iconic vond ik de jury en de journalisten te streng. Dit is ook geen veeldekker en hij had met cat.nr 472 uit Rubiquil x Kennedy x Sultan een mooie grote luxe zoon die met afdruk en balans bewoog en met verstand (dus niet als een dolle stier) door de kooi ging. Bij deze vond de jury de galop niet goed genoeg. Mijns inziens ook zo’n dooddoener, want het kan best de spanning van de kooi zijn geweest die de galop niet uit de verf liet komen. Had zo’n hengst (net als een aantal Painted Blacks) dan ook doorverwezen zodat-ie aan de longe z’n galop had kunnen tonen zonder al dat zweepgezwaai van een heleboel aanjagers. Wederom niet consequent en heel jammer omdat Iconic en Trafalgar beiden onterecht zijn neergesabeld door de pers. Tot zover mijn feedback: ik moest het echt even kwijt.”

Het gesnurk met staart op de rug wordt beloond

“Ik heb ook nog een nabrander (nu ik toch bezig ben): het is me opgevallen dat er veel paarden te fris zijn in de kooi en met de staart op de rug rondsnurken. Ik heb de indruk dat dit met opzet gebeurd omdat deze bravoure geregeld wordt beloond met een doorverwijzing. De jury gaf diverse keren de opdracht mee om de hengst in het vervolg met meer ontspanning voor te stellen. maar de doorverwijzing is dan wel binnen. Voor velen is het doel dan al bereikt. En daarmee wordt het gesnurk dus beloond en zal men het een volgende keer weer doen. Mijns inziens een slechte zaak die best wat kritischer mag worden benaderd. Want een snurkend paard met de staart op de rug is niet te beoordelen; dus doe dat dan ook niet en staak de beoordeling. Dan zal het snel veranderen. Ik vind dit mooi aansluiten bij de discussie over vrijspringen, omdat dit ook een vorm van prepareren is.”

“Verder denk ik dat de dressuurpaarden in een kleinere kooi met minder aanjagers en meer rust beter te beoordelen zouden zijn.”

René van Bedaf

Fokker uit Sint Willebrord