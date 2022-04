KNHS komt met reactie op programma Lubach

Naar aanleiding van het televisie programma van Arjan Lubach roept Theo Fledderus, algemeen directeur bij de KNHS, iedereen op om zijn of haar manier van paardensport positief onder de aandacht te brengen.

Lees onderstaand zijn reactie.

We komen er bekaaid af bij Arjen Lubach. En hij heeft gelijk bij alles wat hij laat zien. Wij zijn paardenliefhebbers en hebben een bijzondere band met het paard. We vinden het fantastisch om met paarden te werken en willen ook dat zij baat hebben bij de omgang met ons.

Wij geloven toch dat het meeste dat wij doen met onze paarden het juiste is? Als dit niet zo is, moeten we er sowieso mee stoppen. Ik geloof dat en ja, er gaat zeker ook wat mis en daar moeten we mee aan de slag. Er wordt altijd direct naar de KNHS gewezen als er wat misgaat tijdens wedstrijden. En dat mag ook. Maar paardensport is niet alleen de 30.000 mensen die een startpas hebben. Paardensport is iedereen die op paarden rijdt en met paarden werkt. De kritiek gaat ons dus allemaal aan.

De maatschappij, dus de mensen die niets met paarden hebben, vinden het magisch wat wij met die dieren doen. En het is ook bijzonder wat wij met een dier van soms wel 500 kilo kunnen. Hierbij dan ook mijn oproep: laat zien wat je met jouw paard doet en laat ook zien dat paarden plezier beleven aan de omgang met ons. Voor ons is het paard een normale partner, maar voor de buitenwereld is dat niet normaal. Vertel vooral ook over jouw paard. Dat doe je al naar alle andere paardenliefhebbers die het willen horen, maar doe het ook naar mensen die niets met paarden hebben. Samen met de FNRS hebben we als KNHS hiervoor www.ditdoetpaardrijden.nl

Op TV zien we altijd wat fout gaat. En ook jij ziet iemand voor je waarvan je vindt dat die anders met zijn paard om moet gaan. Spreek die persoon aan! Het is nu tijd om niet alleen over mensen te praten die niet goed voor hun paarden zijn, maar om ze ook daadwerkelijk aan te spreken. De KNHS kan dit doen op de wedstrijden. Daarbuiten ligt er voor iedere paardenliefhebber een taak. Paarden bieden bij uitstek een mogelijkheid tot reflectie: op jezelf, maar ook op anderen. En we hebben allemaal diezelfde passie, dus hou die reflectie op anderen respectvol.

Laat zien hoe mooi paardensport is. Voor jezelf, maar vooral ook samen met jouw paard.

Theo Fledderus

Algemeen directeur KNHS

Bron: KNHS