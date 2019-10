Belgische te paard naar school

De bus van de Belgische Yasmine kwam al tien keer niet opdagen. Om een statement te maken naar De Lijn, besloot haar vader haar te paard naar school te sturen. Omdat Yasmine naar een dierenverzorgingsschool gaat, hoeft haar paard niet 'in de gang', maar kan gewoon op stal tijdens haar lessen.

“Het is elke keer opnieuw dat de bus niet komt en we moeten toch een manier hebben om op school te geraken, zelfs al is het slecht weer”, vertelt Yasmine. Ze doet er veertig minuten over om te paard op school te komen. Volgens de scholiere schrikken sommige automobilisten als ze onderweg een ruiter tegenkomen, maar kunnen ze er ook wel om lachen.

Potje

De busorganisatie van Yasmine’s school maakt er volgens haar vader een potje van. “Ze laten de kinderen elke morgen in de kou staan en ’s avonds ook. Gisteravond bijvoorbeeld ben ik Yasmine nog om zeven uur ’s avonds moeten gaan halen in Kapelle-op-den-Bos. Ze had verschillende buslijnen genomen om toch ongeveer bij ons huis te geraken.”

