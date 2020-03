Boer zoekt Vrouw nog niet afgelopen voor Erik Braat

Er zijn dit seizoen twee 'paardgerelateerde' verhalen te volgen in het KRO-NCRV programma Boer zoekt Vrouw. Ten eerste is daar paardenopfokker Geert Jan, die met vijf vrouwen taarten ging versieren op de zogenaamde 'dagdate'. En ten tweede amateur-springamazone en melkveehoudster Annemiek, die in de aflevering van vanavond springruiter Erik Braat uitnodigde om op haar boerderij te komen logeren.

Braat ging in deze aflevering op dagdate met de knappe brunette, samen met vier andere mannen. De boerin en haar dates deden een soort stormbaan en knuppelden elkaar met kussens de sloot in. Annemiek zei hierover: “Winnen is belangrijker dan meedoen” iets waar Braat zich wel in kon vinden. Aan het einde van de dag was er pizza en een soms wat moeizame conversatie.

Hoewel Annemiek na de speeddates van vorige week nog niet overtuigd was, dacht ze aan het einde van de dagdate dat ‘haar man’ wellicht toch onder de kandidaten zou kunnen zitten. “Sommigen moeten echt een beetje ontdooien” aldus de boerin. Ze nodigde vervolgens drie heren uit om te komen logeren op de boerderij, waaronder Erik Braat.

Tranen in de ogen

De dagdate van paardenopfokker Geert Jan stond in het teken van taart en tuktuks. Op de vraag of hij eigenlijk wel van zijn bedrijf weg kon verklaarde de opfokker dat hij de paarden had achtergelaten met een heleboel voer. “Eten ze dan niet maar door?” was de reactie. “Een vrouwenhand en een paardentand staan nooit stil…” was het antwoord. Direct daarna verklaarde de boer een vrouw nodig te hebben die af en toe “houd je bek nou eens” tegen hem zegt.

Hoewel de creativiteit van boer Geert Jan eindigde in “een ruïne” bij de workshop taarten versieren, had de opfokker toch zeker een leuke dag met zijn dames. Hij wist aan het einde echt niet wie hij mee moest nemen naar de logeerweek. Het gezegde “doe wat je hart je zegt” was daarbij niet behulpzaam. Met tranen in de ogen nam Geert Jan afscheid van twee dames en nodigde de andere drie uit voor de logeerweek.

Bron: Horses.nl