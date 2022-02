Twee ‘paardenboeren’ gevolgd in Boer zoekt Vrouw 2022

Maar liefst drie 'paardgerelateerde' boeren stelden zich afgelopen zomer voor aan de brievenschrijvers van het populaire televisieprogramma Boer zoekt Vrouw. Zondagavond bleek dat twee van hen voldoende brieven hebben gekregen om te horen bij de vijf boeren die door de serie gevolgd worden op hun liefdespad. Dat zijn de Brabantse springpaardenfokker Hans de Roover en fruitteler-en-dressuurpaardenfokker Rob Janssen uit Gelderland.

De populairste paardenboer van dit jaar, is de 69-jarige Hans de Roover. Maar liefst 89 brieven kreeg de paardenfokker, die 21 jaar geleden zijn vrouw aan kanker verloor en nu op zoek is naar de liefde, daarbij van harte gesteund door zijn vier kinderen. Zoals hij zelf in de aftrap al verkondigde: “Ik ben op zoek naar mijn Grietje”. Met zijn openhartige oproep werd hij direct al de favoriet bij vele kijkers van het programma.

De braafste uitgekozen?

Na een lange dag brieven lezen was Hans eruit en waren tien vrouwen uitgezocht voor de speeddate, die we in de volgende aflevering zullen zien. “Een dag tussen de vrouwen is zwaarder dan een dag tussen de paarden” stelde de Brabander vast. “Heb je de braafste uitgekozen?” vroeg presentatrice Yvon Jaspers de boer, die met een prachtig filosofisch antwoord kwam. Hij vertelde te kiezen voor vrouwen die ook wat meegemaakt hebben, want: “Wij hebben geen wrok naar onze naasten. En als je verdriet kan delen, dan kun je vreugde ook delen.” Waarna hij lachend toegaf dat het toch ook wel een goed gevoel gaf dat hij nog zo goed in de markt ligt. Op sociale media waren de kijkers alleen maar blij voor hem. “Hans wordt mijn favoriete boer dit jaar” en “Het is Hans gegund” waren veelgehoorde reacties. Al was er ook veel belangstelling voor zijn zoon, die in beeld kwam bij het lezen van de brieven…

K*t met peren

Fruitteler en dressuurpaardenfokker Rob Janssen zorgde voor een unicum bij de KRO / NCRV, namelijk het uitgebreid bespreken van de term ‘kut met peren’ in een tv-programma. Uiteindelijk leek het zowel Rob als Yvon toch beter om het vooral over ’toffe peren’ te hebben. Rob kreeg 42 brieven en wordt de komende weken ook gevolgd tijdens de speeddates, dagdate (met vijf vrouwen) en logeerweek (met drie vrouwen). Rob meldde in eerste instantie echt voor de diepte te willen gaan. Hij gaf aan dat een briefschrijfster die niet bang was om zijn twee mislukte huwelijken direct aan de kaart te stellen (“dan beginnen we op gelijke voet”) hem raakte. Maar bij het uitzoeken van de tien vrouwen voor de speeddates, ging toch in eerste instantie om de foto’s. Uiteindelijk sprak de fruitteler met Yvon een codewoord af voor als hij teveel naar het uiterlijk zou kijken bij zijn selectie tijdens de speeddates volgende week. Als de presentatrice te vaak ‘koekoek’ roept, weten we als kijkers dat Rob meer diepgang moet zoeken.

‘Boer Rob’ met Yvon Jaspers. Foto Linelle Deunk, KRO-NCRV.

Hilda op Terschelling verrast

Hilda Lok runt een melkveehouderij en paardenverhuurbedrijf op Terschelling. De wat onzekere Hilda kreeg 31 brieven. Daarmee zit zij niet bij de boeren die gevolgd worden, maar haar avontuur zal wel via de website van Boer zoekt Vrouw te volgen zijn. Een bijzondere brief voor haar was van de vriend van haar in februari 2021 overleden vriendin. Een totale verrassing voor Hilda, die even niet wist wat ze daar nu mee moest.

Populairste boer houdt niet van stinkende vrouwen

De 31-jarige Friese melkveehouder Jouke kreeg 434 brieven. Daarmee was hij, niet onverwacht, de topper van dit seizoen. Bij het lezen van de brieven bleek de Fries echter nogal bijzondere wensen te hebben, die Yvon ook niet had zien aankomen. Enthousiast liet de presentatrice foto’s van melkveehoudende blondines en hardwerkende dierenartsen zien, maar Jouke bleek niet gediend van vrouwen die in de agrarische sector werken. Want die stinken en komen vies thuis. Zo’n 424 paardenmeisjes, dierenartsen en HAS-studentes zullen enigszins verbijsterd, maar ook opgelucht, deze mededeling in ontvangst hebben genomen tijdens de uitzending.

Melkveehouder en schapenhoudster

De andere twee boeren die gevolgd zullen worden zijn melkveehouder Evert, die 66 brieven kreeg en de Limburgse schapenhouder Janine. Die laatste kreeg 104 brieven en koos tien lange mannen uit voor haar speeddate. Ook daar zagen wij een paard op een foto voorbijkomen. We voorspellen daarom veel paarden in de komende afleveringen. En weinig vieze dierenartsen.

