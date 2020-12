Paard verdronken door hoge waterstand in de Maas

In België is op 25 december een paard verdronken door het hoge waterpeil in de Maas. Het paard dreef van Stokkum richting Ophoven en was al overleden. Jemp Peeters, een medewerker van Natuurpunt, kreeg de melding van het drijvende paard toen hij op kerstdag de natuurgebieden moest inspecteren.

“Voorlopig weten we nog niet of het om een Konikpaard gaat, die langs de maas grazen, of een paard van een particulier. We hebben geen melding gekregen van een vermist paard. Helaas zullen we het paard pas vinden als het water weer gaat dalen,” aldus Peeters.

Bron: Horses.nl/Nieuwsblad