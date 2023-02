Eerste boete zweepgebruik draverij uitgedeeld

Afgelopen weekend is op Victoria Park Wolvega de eerste boete voor onnodig zweepgebruik uitgedeeld. Juryleden van de NDR deelden de boete uit conform de nieuwe reglementen. Deze regels, die per 1 januari zijn ingegaan, houden in dat de zweep enkel gebruikt mag worden ter correctie en niet om het paard in de race aan te sporen. Ook de Volkskrant kopt over het uitbannen van de zweep, daar is het artikel het best gelezen item.

In de eerste maand was er een proefperiode van kracht om de regels via waarschuwing te verduidelijken. Op de eerste meeting in februari is de eerste boete uitgedeeld aan Jeroen Offeringa, die intuïtief zijn paard twee keer licht aanspoorde met de zweep. Het leverde een geldboete op van 200 euro. “Van de ongeveer vijftig pikeurs hebben we er één moeten beboeten voor een klein vergrijp. De rest heeft zich volgens de nieuwe regels gedragen. Dat gaat dus erg goed”, aldus juryvoorzitter Ype Tel.

Beeldbepalend

De Volkskrant publiceerde ook een artikel, het best gelezen artikel van de dag, over de boete en de reden dat deze regel er gekomen is. “Het besluit werd genomen om drie redenen”, zegt SNDR-voorzitter Paul Mulder. “Het dierenwelzijn is voor ons belangrijker dan het economisch belang en in de meeste gevallen is het gebruik van een zweep onnodig. Daarnaast is de zweep erg beeldbepalend voor ons als sport. Het gebruik ervan roept negatieve gevoelens op bij het publiek en bij de maatschappij. En daar willen we van af.”

‘Uit veiligheid voor het paard’

In het artikel in de Volkskrant komt ook Sarah Pesie van Dier & Recht aan het woord, zij betwijfelt of de aanpassing genoeg is om de twee paardenrensporten aan een diervriendelijker imago te helpen. Verder licht oud-fokker Gerrit Steenge het zweepgebruik toe. “Ze hebben amper aanmoediging nodig om te lopen. Het werkt soms zelfs averechts.” Waarom zwepen dan toch gebruikt worden? “Dat uit veiligheid voor het paard. Dan kan hij worden bijgestuurd als hij een ongeluk dreigt te maken.”

Lees hier het artikel in de Volkskrant.

Bron: Volkskrant/Horses.nl