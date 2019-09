‘Paardrijdende’ oplichter actief op Centraal Station Utrecht

Een jongen compleet gekleed in paardrijoutfit probeert op Utrecht Centraal via een babbeltruc jonge vrouwen op te lichten. Ook in andere steden lijkt de 'ruiter' te hebben toegeslagen. "Het was te absurd voor woorden, ik kon niet geloven dat iemand dit zou bedenken."

Dinsdag werd een 21-jarige vrouw uit Utrecht aangesproken door een verward ogende jongen van rond de 16 jaar. “Hij was volledig in paardrijkleding: hij droeg een felroze shirt, paardrijbroek en korte paardrijlaarzen. Hij had zelfs een cap en een zweepje waarmee hij steeds per ongeluk mensen sloeg.”

De jongen zei dat hij op weg was naar een paardrijwedstrijd, maar dat hij de trein was uitgezet omdat hij onvoldoende saldo had. “Hij vroeg mij of ik een ticket voor hem wou kopen. Zijn moeder zou dan geld naar me overmaken, want om de een of andere reden werkte zijn pinpas niet.”

800 euro voor een taxirit

De jongen belde zogenaamd met zijn moeder en kwam terug met een voorstel. “Z’n moeder had 880 euro naar me overgemaakt,” zegt de Utrechtse, “daarvan mocht ik 80 euro zelf houden. Blijkbaar had hij zoveel geld nodig, omdat hij een hele dure taxi naar de grens van Duitsland moest nemen. Toen zei ik, ik ga niet zoveel geld voor je pinnen, ik ken mensen die zo zijn opgelicht.”

Het geld ontving ze niet op haar rekening, “omdat zijn moeder bij een andere bank zat”. We zijn nog op zoek gegaan naar mensen met dezelfde bank, maar die zeiden meteen dat het waarschijnlijk een oplichter was.”

De 21-jarige wilde het geld niet pinnen, maar wel dat de jongen veilig thuiskwam. “Hij zei dat hij autistisch was en hij deed verward. Toen ik zei dat ik het geld niet ging geven, is hij zogenaamd door zijn vader opgehaald.” Het geld van zijn moeder kwam nooit aan, want hij zei “dat ze de betaling had geannuleerd.”

Ook actief op andere stations

De Utrechtse plaatste er een bericht over op social media. “Daar kreeg ik al snel berichtjes van meiden die hetzelfde is overkomen op andere stations. Hij benadert blijkbaar meisjes tussen 19 en 21 jaar die er hip uitzien.” Ze ontving meerdere reacties van meisjes waarbij hij wel succes heeft gehad. Volgens hen had de jongen zelf een auto en is hij daarmee naar huis gereden.

De politie Oost-Brabant bevestigt dat de jongen eerder heeft toegeslagen in Eindhoven. Een woordvoerder spoort mensen aan aangifte te doen. “Als het één keer voorkomt kunnen we niet veel, maar als er meerdere aangiftes binnenkomen kunnen we het behandelen als oplichting. Ga dus vooral aangifte doen als je je erin herkent.”

De politie in Utrecht laat weten nog geen aangiftes over deze oplichter in paardrijkleding binnen te hebben. Mocht je de oplichter tegenkomen, waarschuw dan direct de politie via alarmnummer 112.

Bron: RTV Utrecht