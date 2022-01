RTL-uitzending Beerbaum: inhoud matig, schandaalpotentie groot

De reportage over de trainingsmethoden van Ludger Beerbaum is vanavond uitgezonden door RTL Duitsland. De uitzending bevatte een boel oude beelden en menig paardenliefhebber zal menigmaal hoofdschuddend hebben gekeken, maar desalniettemin heeft de reportage een grote schandaalpotentie anno 2022. En een schadelijke werking voor de gehele paardenwereld.

In de reportage worden onder andere korte fragmenten getoond van het barreren van paarden op stal Beerbaum. De beelden kreeg RTL in eerste instantie van een vrouw die bij Beerbaum over de vloer kwam en stiekem opnames maakte. Vervolgens stuurde RTL een medewerker undercover naar de topspringruiter, zij werkte drie weken als stagiaire op de marketingafdeling van Beerbaums stal. Ook zij legde het barreren vast en vond op het terrein palen met stekels.

Tweede keer

Enige sensatiezucht, veel speculaties en veel oude beelden waren verder in de reportage te zien. Desalniettemin lijkt de schandaalpotentie van de uitgezonden beelden groot. Duitslands eerste barreeraffaire (Stern TV zond in 1990 beelden uit van Paul Schockemöhle die paarden barreert) had grote uitwerking en de kans is groot dat de beelden anno 2022 nog een groter effect hebben.

Dit is overigens de tweede keer dat de paardensport er slecht vanaf komt bij RTL. De betaalzender RTL Plus zond eind december een driedelige Totilas-documentaire uit. Die werd overigens gemaakt in samenwerking met dierenrechtenorganisatie PETA.

Beerbaum komt later met statement

Ludger Beerbaum, die op dit moment zelf in Wellington is, heeft aangegeven na de uitzending met een statement te komen.

De Duitse paardensportkoepel FN heeft ook nog niet gereageerd op de nu uitgezonden reportage. RTL toonde de beelden van Beerbaum (zonder te zeggen dat het om Duitslands succesvolste springruiter ging) in februari 2021 al aan de FN voor een reactie. De FN wilde toen niet reageren omdat zij niet duidelijk konden vaststellen of het om het in Duitsland verboden ‘barreren’ ging. Wel deed de FN destijds aangifte tegen degene die te zien was in de video. Beerbaum dus.

Lees ook:

RTL Duitsland zendt barreerbeelden toch niet uit

Bron: Horses.nl