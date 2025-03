Strijd in Deurne over illegale rijhal Green Valley Estate

Op het terrein van Green Valley Estate is illegaal een rijhal gebouwd. Het betreffende gebouw, prominent aanwezig op het terrein van het hippisch centrum, is zonder de vereiste vergunning opgetrokken. Dat zorgt voor opschudding in Deurne en de kwestie heeft voor verdeelde reacties gezorgd. Dat meldt Deurne Nieuws.

De gemeente Deurne staat voor een moeilijke beslissing nu zij overwegen om de illegaal gebouwde rijhal alsnog te legaliseren. Dit voornemen heeft tot frustratie geleid bij betrokkenen, met verschillende meningen en emoties over de kwestie.

Verdeeldheid en discussie

De controversiële rijhal blijft een onderwerp van gesprek en verdeeldheid. De vraag of deze ongeoorloofde structuur mag blijven bestaan, roept uiteenlopende reacties op in Deurne. Terwijl sommigen pleiten voor legalisatie, zijn anderen fel tegen het behoud van de illegale bouw. Of de hal mag blijven staan, is nu nog niet bekend.

Bron: Deurne Nieuws