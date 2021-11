Vrouw moet onderduiken na mishandelen paard

Er is een video opgedoken waarop te zien is hoe een amazone een paard schopt en meermaals tegen zijn hoofd slaat. Dat gebeurde nadat het paard losliep bij het laden en vervolgens werd gevangen. De beelden zijn inmiddels miljoenen keren bekeken en gedeeld op social media. De vrouw, die als lerares en als teamleider bij een ponyclub werkt, is beschuldigd van mishandeling.

De video veroorzaakte veel ophef en er werd opgeroepen om een onderzoek te starten. De basisschool waar de 37-jarige Britse werkt als lerares heeft de vrouw inmiddels geschorst.

Doodsbedreigingen

Volgens Britse media is de vrouw ondergedoken nadat ze doodsbedreigingen kreeg. “Sarah moest onderduiken omdat ze zo veel bedreigingen kreeg”, vertelt een buurvrouw. “Het is verschrikkelijk en het is heel erg uit de hand gelopen. Ze vreest voor haar leven en maakt zich zorgen over haar jonge kinderen en zichzelf.”

Bron: The Sun / Dailymail