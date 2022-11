Tuigpaardenman Henk van Dieren (78) overleden

Het KWPN maakt bekend dat voormalig hengstenkeuringscommissievoorzitter tuigpaarden Henk van Dieren dit weekend op 78-jarige leeftijd is overleden. Henk van Dieren was een zeer respectabele en aimabele persoonlijkheid die vele functies heeft bekleed binnen de paardensport. Bij de tuigpaarden in de fokkerij en de sport en in de friezensport.

Henk van Dieren trad in 1996 toe tot de KWPN-hengstenkeuringscommissie tuigpaarden en werd direct aangesteld als voorzitter van deze commissie. Hij volgde daarmee Jaap Werners op. Henk was destijds al enige tijd inspecteur bij het Nederlandsch Hackney Stamboek waar hij heel veel voor heeft gedaan. Echtgenote Ria beheerde daar het Stamboekbureau. Toen Henk begon aan zijn taak als voorzitter van de hengstenkeuringscommissie tuigpaarden werden zijn beslissingen als ‘outsider’ natuurlijk eerst kritisch gevolgd maar hij zat direct op één lijn met de gehele commissie alsmede met de tuigpaardenfokkers en -rijders.

Positief en gedetailleerd

Henk kon altijd op zeer positieve manier een zeer gedetailleerde en een zeer deskundige uitleg geven bij de hengsten en de merries. Hij stond daarbij ook altijd open voor andermans mening en daar kon altijd met hem over worden gepraat. Wederzijds respect was voor Henk altijd wel zeer belangrijk. Henk van Dieren was ook vele jaren KNHS-jurylid bij de tuigpaarden en de Hackney’s maar hij was ook jurylid binnen de Friezensport.

L-Jaargang

Henk van Dieren begon met de L-Jaargang tuigpaarden, een jaargang waarbij er zo’n 60 tuigpaardhengsten werden aangeboden. Van Dieren kon onder meer de legendarische Fabricius-zoon Manno goedkeuren. Hij vervulde zijn functie tot 2004 en in dat jaar werden er zo’n 70 hengsten aangeboden. Henk van Dieren werd opgevolgd door Henk Rootveld. De paardenwereld verliest in Henk van Dieren een zeer gerespecteerd paardenman. Hoewel hij al enige tijd niet zo vaak meer naar evenementen toe kon liet hij zich tot op het laatst op de hoogte houden van dat wat hem zo zeer interesseerde: het hele reilen en zeilen in de fokkerij en de sport.

Bron: KWPN