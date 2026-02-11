Angst en verdeeldheid in paardenwereld door publicatie NVWA

Onder paardentherapeuten heerst sinds enkele maanden grote onzekerheid. Aanleiding hiervoor is een publicatie van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), waarin de overheidsinstantie uitlegt wie volgens de huidige wet- en regelgeving dieren mogen behandelen. De NVWA geeft aan dat diergeneeskundige handelingen uitsluitend mogen worden uitgevoerd door dierenartsen en onder voorwaarden door dierenfysiotherapeuten of dierenartsassistenten. De NVWA doet ook een oproep om (anoniem) melding te maken van therapeuten die onbevoegd dieren behandelen. Angst en verdeeldheid zijn het gevolg.

Marlien Smit Door

Zonder opleiding als dierenarts of dierenfysiotherapeut staan therapeuten die zich hebben toegelegd op osteopathie, chiropractie, craniosacraal therapie, lasertherapie en/of dry needling buitenspel als het aan de NVWA ligt. Het is opmerkelijk dat er vrij plotseling commotie is ontstaan over naleving van de wet- en regelgeving die stamt uit 2013. De NVWA ontkent dat er sprake is van aangescherpt toezicht en claimt dat ze alleen duidelijkheid wil scheppen met haar publicatie. Inmiddels heeft een (onbekend) aantal dierentherapeuten ook een persoonlijke waarschuwingsbrief van de NVWA ontvangen.

Lees een artikel over de uitwerking van de richtlijnen in de praktijk in de Paardenkrant van deze week, digitaal beschikbaar voor 5,75 euro.

Exclusief voor abonnees: Lees de krant online

Geen abonnee? Sluit direct een abonnement af

Bestel dit nummer nu in print of digitaal in de webshop