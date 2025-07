Paardenhouders moeten betalen voor registreren en instandhouden UBN in I&R-systeem

Vanaf dit jaar is het voor Nederlandse paardenhouders verplicht om een UBN (Uniek Bedrijfs Nummer) aan te vragen en paarden met dit nummer te registreren. Voor het registreren en instandhouden van een UBN geldt vanaf 1 maart 2025 een jaarlijkse heffing. De heffing is vastgesteld op 22,28 euro, maar voor 2025 is het bedrag vastgesteld op 18,56 euro omdat de regeling pas vanaf maart van kracht is.

Sinds 1 maart 2025 geldt er een jaarlijkse heffing voor paardenhouders met een UBN (Uniek Bedrijfsnummer). Deze wijziging is opgenomen in de aangepaste ‘Regeling tarieven identificatie en registratie Wet dieren’, die te vinden is op wetten.overheid.nl.

Tarieven

De minister van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur heeft ingestemd met het toevoegen van nieuwe diersoorten aan de Regeling tarieven, waaronder ook paardachtigen. Dit vloeit voort uit Europese verplichtingen rondom identificatie en registratie (I&R) vanuit de Diergezondheidsverordening.

Voor het registreren en instandhouden van een UBN in het I&R-systeem geldt vanaf nu een jaarlijks bedrag van 22,28 euro. Voor 2025 is dit bedrag vastgesteld op 18,56 euro, omdat de regeling pas vanaf maart 2025 van kracht is. Paardenhouders ontvangen de factuur hiervoor in het voorjaar van 2026 via een brief van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Met deze stap wordt de I&R-administratie voor paardachtigen structureel bekostigd, vergelijkbaar met andere diersoorten waarvoor al langer registratieverplichtingen gelden.

Totstandkoming

Sinds de invoering van de registratieplicht van paarden via UBN in 2021 is bekend dat hieraan een registratietarief verbonden zal zijn. De minister heeft sinds 2021 coulance gegeven aan de sector, maar deze coulanceperiode is nu ten einde. Het registratiesysteem van het RVO kost geld en deze kosten worden gedragen door alle dierhouders in Nederland. Van melkveehouders, tot schapenhouders en zelfs particuliere/hobby bijenhouders. Het nu vastgestelde tarief is gelijk aan onder andere schapen en bijenhouders en de kosten gelden voor zowel bedrijven als particulieren en worden per UBN geheven, waarbij het geen verschil maakt of er 2 of 100 paarden op het UBN gehouden worden.

Preventie dierziekten

Invoering van het tarief was niet te voorkomen en de afgelopen vier jaar hebben de andere dierlijke sectoren de kosten voor de UBN-registratie van paarden gedragen. Omwille van diergezondheid en de mogelijkheid tot het traceren van dieren in geval van een diergezondheidscrisis is de registratie van locaties waar paarden gehouden worden zeer gewenst. Het draagt bij aan de preventie en aanpak van dierziekten.

Meer recent werd gemeld dat het vanaf 2 juni verplicht is om bij een geboorte- of importmelding in het Identificatie en Registratie-systeem (I&R) het Unieke Bedrijfsnummer (UBN) van de locatiehouder op te geven.

Bron: Sectorraad Paarden / KNHS