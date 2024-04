Emily King prolongeert titel in Grantham Cup: ‘Door buiten leven geen problemen met modder’

Emily King heeft op Thoresby Park International Eventing Spring Carnival voor het tweede jaar op rij de CCI4*-S Grantham Cup gewonnen. De 28-jarige Britse is de eerste die er in geslaagd is om het prestigieuze evenement twee keer achter elkaar te winnen. Met Valmy Biats (v. Orlando) reed ze drie nagenoeg perfecte onderdelen en eindigde op 29,6 strafpunten.

“Hij was ongelooflijk! Het was de soepelste, makkelijkste en meest synchrone cross die ik tot dusver met hem gereden heb”, vertelt een blije Emily King. “Normaal gesproken is hij vrij brutaal, heel moedig en sterk en moet ik alles echt voorbereiden. Ik moet dingen echt plannen en over de balans nadenken. Ik had alles voor vandaag ook al uitgedacht, maar dat bleek achteraf helemaal niet nodig. Hij deed het gewoon uit zichzelf. Ik dacht alleen maar: dit is fijn! Ik heb niet hoeven pushen, ik liet hem gewoon galopperen.”

Geen probleem met modder

Hoewel het terrein vrij blubberig was, deerde dat de winnaar geenszins. “Hij vindt de modder helemaal niet erg. Hij leeft zo goed als altijd buiten in de wei. Zelfs als het heel erg regenachtig en modderig is, krijgt hij gewoon een extra deken op en blijft hij buiten. Hij is er dus aan gewend. Ik galoppeer ook met hem als hij wat verder in de bodem wegzakt, we gaan dan alleen een tikkeltje langzamer. Het zal hier altijd nat zijn en de meeste ruiters moeten dan wat voorzichtiger zijn, omdat de benen van hun paarden er niet gewend aan zijn.”

Top drie

Austin O’Connor reed Colorado Blue (v. Jaguar Mail) met 36,4 strafpunten naar de tweede plaats. Regerend Wereldkampioenen Yasmin Ingham en Banzai du Loir (v. Nouma d’Azay) maakten de top drie compleet. Ze eindigde in de dressuurproef op hetzelfde aantal strafpunten als de winnares, maar kreeg er in de cross 13,2 strafpunten bij.

Heffernan

Andrew Heffernan bracht in de CCI4*-S Section I twee paarden aan de start. Met zowel Harthill Phantom (v. Hollins Hall) als Gideon II (v. Goya de Lully) reed hij alleen de dressuurproef en het springparcours. Hij trok beide paarden terug voor de cross.

Bron: Horses.nl/Eventing Nation