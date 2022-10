Renske Kroeze op podium korte 2* Kronenberg

In Kronenberg werden op zaterdag al drie van de vijf rubrieken afgerond, namelijk de korte 2, 3 en 4* CCI. In de korte tweester was er een mooie derde plaats voor Renske Kroeze en de negenjarige KWPN-merrie Irma Peternella (v. Baltic VDL). Kroeze had een erg verdeelde jury in de dressuur maar klom van de 17e plaats dankzij een foutloos springparcours én een foutloze crosscountry op naar de derde plek. Ze finishte op 32,4 strafpunten, vlak achter de nummers één en twee.

De winst in de CCI2*-S ging naar Lara de Liedekerke-Meier met de zevenjarige BWP-ruin Pumpkin de la Liniere (v. Gemini XX) op -32,1. Jakob Binder Struck uit Denemarken had dezelfde eindscore met Voila Esprit (v. Valentino) maar wel een paar tijdfouten in de cross en dat is dan doorslaggevend.

Korte vierster

De korte vierster werd gewonnen door de Belgische Tine Magnus met Dia van het Lichterveld Z (v. Diamant de Semilly) op -40,9. Beste Nederlander was Gert jan Heinen die met Goliath (v. Quality Time TN) naar de zesde plaats reed (-58,6). Hij was twaalfde na de dressuur en had een balk en wat tijdfouten in het springen, plus een aantal tijdfouten in de cross.

Korte driester

In de korte driester ging de winst naar de Italiaanse Susanna Bordone met Walvis Bay. Het duo hield het droog op hun (tweede) dressuurscore van -31,7. Vlak daarachter was Senne Vervaecke tweede met Jeno. De Belgische combinatie was ook foutloos in springen en cross en finishte op -32.5. Beste Nederlander was Jordy Wilken, die foutloos sprong en op plaats negentien eindigde (-49,3) met de zevenjarige Klaretina Spirit (v. Ukato).

NK Junioren

De lange tweester, waarin ook het NK voor Junioren wordt verreden, en de lange driester worden beide zondag pas afgerond.

Alle uitslagen