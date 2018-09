Gevers had het afscheid van Thriller van te voren wel gepland in Saumur, maar had het aan niet veel mensen verteld: “Dat legt er toch een extra druk op. Zijn afscheid is echt iets voor mijzelf en ons eigen team. Met zijn proeven dit weekend was ik super blij, zeker met de kür!”

‘Oude kür veel relaxter’

Gevers besloot om in Saumur de oude kür van Thriller te rijden, omdat hij de laatste paar keer in zijn nieuwe kür schrok van bepaalde klanken in de muziek aan het begin van de proef. “Thuis hebben we met beide küren geoefend, en hij liep veel relaxter op de oude. En nu scoren we op ons afscheid zelfs een nieuw PR!” Dat persoonlijke record laat zien dat de 18-jarige Thriller nog steeds topfit is, wat de beslissing voor Gevers niet makkelijker maakte: “Het is zo moeilijk om te zeggen wanneer je ermee moet stoppen. Ik vind het heel belangrijk dat ik niet door ben gegaan totdat hij niet meer fit zou zijn. Dat je achteraf denkt: had ik hem maar eerder met pensioen gestuurd. Maar van te voren had ik niet durven dromen dat zijn afscheid zo mooi zou verlopen.”

‘Ontzettend trots’

Gevers bedankte haar paard ook uitgebreid op Facebook. Ze schrijft: “Ik ben ontzettend trots op Thriller, die ook vandaag weer alles gaf. Hij is nu 18 jaar oud en heeft zeven jaar op Grandprixniveau gelopen. Ik ben hem zo dankbaar, hij is al vijftien jaar mijn beste vriend. Ik hoop dat hij nog lang van zijn pensioen mag genieten.” Gevers bedankte via Facebook ook oa haar ouders, sponsoren en trainer Tristan Tucker. Thriller werd gefokt door H. van Helvoirt in Rosmalen.

Meer over Thrillers afscheid leest u deze week in de Paardenkrant.

Lees ook: Kür-zege met dik 80% voor Cornelissen en Aquido

Bron: Paardenkrant – Horses.nl & Facebook