Afscheidsceremonie op Jumping Amsterdam: ‘Carambole, bedankt voor alles’

Een boegbeeld van de Nederlandse paardensport heeft gisteravond afscheid genomen van de springsport. Onder Willem Greve groeide Carambole (Cassini I x Concerto II) uit tot een waar fenomeen. Zijn vele sportieve hoogtepunten en het gemak waarmee de hengst de zwaarste parcoursen van de wereld sprong zorgde keer op keer voor kippenvel. Op Jumping Amsterdam verscheen de keurhengst nog een keer onder zijn ruiter in de ring.

Gerardus Post en Jan Greve haalden Carambole als driejarige naar Nederland. Gerard Korbeld kocht de hengst vervolgens helemaal om hem voor de Nederlandse sport en Willem Greve te behouden. Samen wonnen ze in 2015 op spectaculaire wijze de Grote Prijs van Amsterdam, één van de vele hoogtepunten van een succesvolle carrière. Overwinningen in de Grand Prix’ in Knokke, Drachten, Hardelot en Wierden behoren daar ook toe en daarnaast waren Greve en Carambole succesvol in verschillende Nations Cup-wedstrijden. Carambole’s laatste optreden dateert alweer van oktober 2021, toen de KWPN-goedgekeurde Cassini-zoon in Barcelona op fenomenale wijze bijdroeg aan de overwinning van Team NL in de Nations Cup-finale.

Carambole speelde de hoofdrol in Willem zijn weg naar de top van de springsport. “Ik rij hem sinds zijn derde, hij kent mij door en door en andersom ook. Onze band is enorm sterk. Carambole heeft mijn dromen waargemaakt en deuren geopend. Hij heeft mensen bij elkaar gebracht: mijn vader die ‘m vond in Duitsland, de familie Korbeld die hem overnam en hem bij mij liet. Dat zijn niet zo maar eigenaren, dat zijn vrienden, waar je een band mee hebt voor het leven. En dat heeft Carambole allemaal bewerkstelligd.”

Willem Greve sprak gisteravond mooie woorden over de eigenaren die Carambole altijd voor hem aangehouden hebben. Ook de grooms die altijd dag en nacht klaar stonden voor de hengst werden uitvoering bedankt evenals het hele team achter de schermen van hoefsmid tot dierenarts.

Vervolgens sprak een emotionele Greve vol lof over de hengst. ”Je hebt mij een betere man, paardenman en ruiter gemaakt. Je hebt mij de hele wereld mee overgenomen en samen hebben we de zwaarste parcoursen gesprongen. Carambole, bedankt voor alles.” Onder een staande ovatie reden Carambole en Willem Greve gisteren hun laatste ereronde.

