Dallas VDL overleden

De springhengst Dallas VDL (v. Douglas) is overleden. VDL Stud heeft dat zondagavond bekendgemaakt. De bekende schimmel, die op het hoogste niveau uitkwam onder Jur Vrieling, moest na een ongeluk op de hengstenshow in St Lo ingeslapen worden, zo meldt VDL. De hengst was 16 jaar oud en erkend / goedgekeurd bij de stamboeken KWPN, Hannover, Oldenburg, Selle Francais en Zangersheide.