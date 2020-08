Margie Engle snelt naar de winst in de 3* Grand Prix van Travers City en wint ruim 45.000 dollar

De Amerikaanse amazone Margie Engle was in de Grand Prix van Travers City de concurrentie te snel af. De 62-jarige amazone hield namen als Beezie Madden, Shane Sweetnam, Beat Mandli en Mclain Ward achter zich na een enerverende barrage. Geen enkele ruiter was zo snel als de amazone en het leverde haar 45.210 dollar (37.988 euro) op.

Op het moment dat Margie Engle als tweede de ring betrad, stond Beat Mändli aan de leiding met een tijd van 39.84. Engle wist was ze moest als ze wilde winnen en trok het gas los. Met Royce (v.Cafe au Lait) reed de Amerikaanse bijna tweeënhalve seconde van de tijd van Mändli af en nam de leiding over met 37.41. Het was aan de overige 12 combinaties om Engle van haar troon te stoten.

Beezie Madden komt net tekort

Van de overige barrage kandidaten kwam Beezie Madden nog het dichtst in de buurt van Engle. Madden stuurde Chic Hin d’ Hyrencourt (v. ) rond in 37.46 en kwam daarmee net vijfhonderdste van een seconde tekort. Madden mocht de tweede prijs in ontvangst nemen. Shane Sweetnam en Alejandro (v.Acorado’s Ass) hadden 37.55 seconden voor hun barrage ronde nodig en mochten als derde opstellen in de prijsuitreiking. Adam Prudent en Baloutinue (v.Balou du Rouet) vielen naast het podium op de vierde plaats voor Alison Robitaille en Ginger Pop (v.Luidam) die vijfde werden. Beat Mändli was met Galan S (v.Indoctro) uiteindelijk goed voor plek zes.

Bekijk hier de uitslag.

Bron: Horses.nl