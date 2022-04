Vijf dagen topsport met vier Nederlandse kampioenschappen springen in Deurne

We hebben er twee jaar op moeten wachten, maar nu is het zover. De organisatie van Concours Hippique Mierlo is om aan de eisen van de sport te kunnen voldoen, naar de prachtige locatie van Green Valley Estate in Deurne verhuist. Daar vinden van 20 tot en met 24 april onder de nieuwe naam Concours Hippique Deurne, de Nederlandse kampioenschappen voor springruiters plaats. Het concours is voor iedereen gratis toegankelijk.

De locatie Green Valley Estate, in het verleden beter bekend als NHB Deurne, is inmiddels veranderd in een locatie die uitermate geschikt is voor de sport op topniveau. Evenals de mogeljkheden voor de ontvangst van het publiek. De organisatie kijkt uit naar het NK. Voorzitter Dirk van Santvoort: “We kijken er zeker naar uit. Eindelijk kunnen wij na twee jaar het Nederlands kampioenschap weer organiseren. Maar het is wel met gemengde gevoelens”, beaamt Van Santvoort.

Vijftigste editie

“We hadden heel graag vijftig jaar volgemaakt in Mierlo, zeker ook voor onze trouwe groep vrijwilligers. Nu is de vijftigste editie de eerste editie in Deurne. Dat doet niets af aan de accommodatie in Deurne, de faciliteiten zijn top voor elkaar met een nieuwe buitenbak, nieuwe losrijpiste en een verhard stallenterrein. Met deze topruiters en toppaarden moeten wij als organisatie een stap kunnen maken en die hopen we te maken met de verhuizing naar Deurne.

Belangrijke graadmeter

Voor de bondscoach van de senioren, Jos Lansink, en de young riders, Vincent Voorn, is het NK een belangrijke graadmeter voor de rest van het seizoen. Vincent Voorn: “Voor mij gaat het de eerste wedstrijd zijn waar ik alle jeugdruiters onder gelijke omstandigheden kan bekijken. Praktisch de gehele actieve Nederlandse top van springruiters is aanwezig. Naast de grote Brabantse namen zoals Maikel van de Vleuten, Leopold van Asten zijn zeker ook Gerco Schröder, Frank Schuttert en Jur Vrieling van de partij. De Brabantse outsiders Henk van de Pol, Piet Raijmakers Jr. en Jack Ansems completeren de startlijst.”

Vol programma

De vijf dagen kennen een vol programma, met op de woensdag de rubriek Nationaal op 1,40m en vanaf donderdag staan er vier NK’s op het programma zoals het NK Children, NK junioren, NK young riders en uiteraard het NK senioren. Op donderdagmiddag komen de Veteranen in het Vader Abraham Toernooi in actie. Traditiegetrouw wordt op de zaterdagmiddag, voor het eerst ook onder een nieuwe naam, de Grote Prijs van Deurne verreden. Op de zondagmiddag vindt de de finale van het NK Springen voor Senioren plaats.

Pony’s in actie

Het zijn niet alleen de paarden die in de ring hun ronde rijden. Op zondag is de finale van de BestronicsCup, een toernooi voor de pony amazones en ruiters. In samenwerking met Bestronics wil de organsatie de sport onder de jonge sporters stimuleren. Tijdens de pauze van de finale van het NK voor senioren strijden 12 combinaties op het niveau van D-100/110/120 voor de BestronicCup.

U bent van harte welkom. De toegang is gratis. Het volledige programma vindt u op www.chdeurne.nl